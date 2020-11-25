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Солома превратилась в пенопласт: украинские ученые случайно создали пластик из грибов

Автор: Людмила Жукова

Ученые из Херсона создали из грибов материал, похожий на пенопласт, но название ему пока не придумали

Ученые их Херсона случайно создали пластик, когда проводили эксперимент с грибами. Исследователи экспериментировали с материалами, на которых лучше выращивать грибы и заметили, что грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на всем известный пенопласт. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Эксперты изучали, на каком именно субстрате вешенки дают больше урожая, а потом заметили, что за месяц солома превратилась в очень прочный материал. Более того из него можно делать вещи.

"Просто измельченная солома с шелухой подсолнечника, которая была заражена мицелием вешенки. Можно резать, можно пилить, можно разминать и использовать как наполнитель", — рассказал Игорь Чернышев, доцент кафедры технологий переработки сельхозпродукции Херсонского государственного аграрно-экономического университета.

Из полученного материала попытались создать несколько вещей: вазон, абажур, кружка для пива.

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Специальную смесь, заражали грибом, вкладывали в формы, давали развиться мицелию, а затем размножения грибов искусственно прекращали.

"Все, что необходимо для быта, можно из этого материала делать. Природа сама создает такие предметы, мы только их формируем", — рассказал доцент кафедры технологий переработки сельхозпродукции ХГАУ Максим Левченко.

Пока материалу не придумали название, а сам способ превращения грибов в пластик запатентовали, как способ утилизации сельскохозяйственных отходов. Отмечается, что это очень экологичный материал, из которого можно делать много вещей.

Как мы писали ранее, ученые обнаружили новый вид животных.

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