Солома перетворилася в пінопласт: українські вчені випадково створили пластик з грибів

Вчені їх Херсона випадково створили пластик, коли проводили експеримент з грибами. Дослідники експериментували з матеріалами, на яких краще вирощувати гриби і помітили, що грибниця перетворила пухку солому на матеріал, схожий на всім відомий пінопласт. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Експерти вивчали, на якому саме субстраті гливи дають більше урожаю, а потім помітили, що за місяць солома перетворилася в дуже міцний матеріал. Більш того з нього можна робити речі.

"Просто подрібнена солома з лушпинням соняшнику, яка була заражена міцелієм гливи. Можна різати, можна пиляти, можна розминати і використовувати як наповнювач", — розповів Ігор Чернишов, доцент кафедри технологій переробки сільгосппродукції Херсонського державного аграрно-економічного університету.

З отриманого матеріалу спробували створити кілька речей: вазон, абажур, кружку для пива.

Спеціальну суміш, заражали грибом, вкладали в форми, давали розвинутися міцелію, а потім розмноження грибів штучно припиняли.

"Все, що необхідно для побуту, можна з цього матеріалу робити. Природа сама створює такі предмети, ми тільки формуємо", — розповів доцент кафедри технологій переробки сільгосппродукції ХДАУ Максим Левченко.

Поки матеріалу не придумали назву, а сам спосіб перетворення грибів в пластик запатентували, як спосіб утилізації сільськогосподарських відходів. Наголошується, що це дуже екологічний матеріал, з якого можна робити багато речей.

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