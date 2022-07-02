Как солнце влияет на наше здоровье: польза и вред

Несмотря на все невзгоды настоящего и вынужденный хаос войны, никто не помешает нам любить солнце и греться в его теплых лучах. Лето давно в разгаре.
На пороге - самый горячий месяц года, поэтому не лишним будет вспомнить о пользе и возможной опасности пребывания на солнце, ведь здоровье было и всегда будет важным, особенно теперь.
Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала, чем полезно и опасно солнце и как оно влияет на наше здоровье.
Все обозначенные ниже плюсы понимают под собой дозированное пребывание на солнце - систематические прогулки в солнечные дни и непродолжительные загорания только в безопасное время:
Теперь об опасностях и минусах при злоупотреблении солнечными лучами, в частности в часы высокого солнцестояния (условно с 10:00 до 16:00 часов):
Будьте бдительны, не злоупотребляйте ультрафиолетом и всегда используйте солнцезащитные кремы и головные уборы. Много гуляйте в солнечную погоду, выбирайте для этого тенистые улицы и парки, ведь деревья наполняют легкие кислородом и защищают от прямых солнечных лучей.
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