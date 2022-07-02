UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как солнце влияет на наше здоровье: польза и вред

Польза и вред солнца (freepik)
Автор: Марина Настевич

Несмотря на все невзгоды настоящего и вынужденный хаос войны, никто не помешает нам любить солнце и греться в его теплых лучах. Лето давно в разгаре.
На пороге - самый горячий месяц года, поэтому не лишним будет вспомнить о пользе и возможной опасности пребывания на солнце, ведь здоровье было и всегда будет важным, особенно теперь.

Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала, чем полезно и опасно солнце и как оно влияет на наше здоровье.

Солнце как плюс:

Все обозначенные ниже плюсы понимают под собой дозированное пребывание на солнце - систематические прогулки в солнечные дни и непродолжительные загорания только в безопасное время:

  • Витамин D - так необходим в течение всего года и такой легкодоступный в летний период - он вырабатывается в нашем организме под действием солнечных лучей, укрепляет кости, улучшает усвоение минеральных веществ и в целом поддерживает иммунную систему;
  • Также ультрафиолетовые лучи в умеренном количестве улучшают работу желез внутренней секреции;
  • Кроме того, солнечный свет поддерживает здоровье кровеносной системы и способствует повышению уровня гемоглобина;
  • Под воздействием солнца мы также продуцируем эндорфины - гормоны счастья - нам всем это сегодня жизненно необходимо;
  • Как ни странно, но солнечные лучи имеют также определенное антибактериальное действие, поэтому если в меру находиться на солнце, можно заметить, как со временем исчезают мелкие повреждения кожи и угри.


Солнце как минус:

Теперь об опасностях и минусах при злоупотреблении солнечными лучами, в частности в часы высокого солнцестояния (условно с 10:00 до 16:00 часов):

  • сухость кожи и ее последующее преждевременное старение;
  • солнечные ожоги разных степеней тяжести;
  • перегревы вплоть до солнечного удара;
  • худший случай - мелеанома кожи - тяжелая онкологическая болезнь, которую провоцирует недозированное пребывание под действием солнечных лучей; этот вид рака кожи опасен в частности, если есть генетическая предрасположенность к нему.


Будьте бдительны, не злоупотребляйте ультрафиолетом и всегда используйте солнцезащитные кремы и головные уборы. Много гуляйте в солнечную погоду, выбирайте для этого тенистые улицы и парки, ведь деревья наполняют легкие кислородом и защищают от прямых солнечных лучей.

Ранее доктор Комаровский рассказал о симптомах солнечных ожогов и как их избежать.

Мы также писали о топ-5 продуктах для красивого загара и защиты кожи от ультрафиолета.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьеСолнце