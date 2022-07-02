Як сонце впливає на наше здоров'я: користь і шкода

Попри всі негаразди сьогодення та вимушений хаос війни, ніхто не завадить нам любити сонце та грітись в його теплих променях. Літо давно у розпалі. На порозі - найбільш гарячий місяць року, тому не зайвим буде пригадати про користь та ймовірну небезпеку перебування на сонці, адже здоров’я було й завжди буде важливим, особливо тепер.

Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла , чим корисно та небезпечне сонце та як воно впливає на наше здоров'я.

Сонце як плюс:

Всі окреслені нижче плюси розуміють під собою дозоване перебування на сонці - систематичні прогулянки в сонячні дні та нетривалі засмагання лише у безпечний час:

Вітамін D - такий необхідний протягом всього року й такий легкодоступний в літній період - він виробляється в нашому організмі під дією сонячних променів, зміцнює кістки, оптимізує засвоєння мінеральних речовин та в цілому підтримує імунну систему;

Також ультрафіолетові промені в помірній кількості покращують роботу залоз внутрішньої секреціі;

Окрім того, сонячне світло підтримує здоров’я кровеносної системи та сприяє підвищенню рівня гемоглобіну;

Під впливом сонця ми також продукуємо ендорфіни - гормони щастя - нам всім це сьогодні життєво необхідно;

Як не дивно, але сонячні промені мають також певну антибактеріальну дію, тому якщо в міру знаходитись на сонці, можна помітити, як з часом зникають дрібні ушкодження шкіри та вугри.



Сонце як мінус:

Тепер про небезпеки та мінуси за умови зловживання сонячними променями, зокрема у години високого сонцестояння (умовно з 10:00 до 16:00 години):

сухість шкіри та її подальше передчасне старіння;

сонячні опіки різних ступенів важкості;

перегріви аж до сонячного удару;

найгірший випадок - мелеанома шкіри - тяжка онкологічна хвороба, яку провокує недозоване перебуванея під дією сонячних променів; цей вид раку шкіри небезпечний зокрема, якщо є генетична схильність до нього.



Тож будьте пильними, не зловживайте ультрафіолетом та завжди використовуйте сонцезахисні креми й головні убори. Багато гуляйте в сонячну погоду, обирайте для цього тінисті вулиці та парки, адже дерева наповнюють киснем легені та захищають від прямих сонячних променів.