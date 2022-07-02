Як сонце впливає на наше здоров'я: користь і шкода

Попри всі негаразди сьогодення та вимушений хаос війни, ніхто не завадить нам любити сонце та грітись в його теплих променях. Літо давно у розпалі.
На порозі - найбільш гарячий місяць року, тому не зайвим буде пригадати про користь та ймовірну небезпеку перебування на сонці, адже здоров’я було й завжди буде важливим, особливо тепер.
Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла, чим корисно та небезпечне сонце та як воно впливає на наше здоров'я.
Всі окреслені нижче плюси розуміють під собою дозоване перебування на сонці - систематичні прогулянки в сонячні дні та нетривалі засмагання лише у безпечний час:
Тепер про небезпеки та мінуси за умови зловживання сонячними променями, зокрема у години високого сонцестояння (умовно з 10:00 до 16:00 години):
Тож будьте пильними, не зловживайте ультрафіолетом та завжди використовуйте сонцезахисні креми й головні убори. Багато гуляйте в сонячну погоду, обирайте для цього тінисті вулиці та парки, адже дерева наповнюють киснем легені та захищають від прямих сонячних променів.
Раніше доктор Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути.
Ми також писали про топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету.