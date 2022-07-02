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Как солнце влияет на наше здоровье: польза и вред

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Суббота 02 июля 2022 14:39
Как солнце влияет на наше здоровье: польза и вред Польза и вред солнца (freepik)
Автор: Марина Настевич

Несмотря на все невзгоды настоящего и вынужденный хаос войны, никто не помешает нам любить солнце и греться в его теплых лучах. Лето давно в разгаре.
На пороге - самый горячий месяц года, поэтому не лишним будет вспомнить о пользе и возможной опасности пребывания на солнце, ведь здоровье было и всегда будет важным, особенно теперь.

Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала, чем полезно и опасно солнце и как оно влияет на наше здоровье.

Солнце как плюс:

Все обозначенные ниже плюсы понимают под собой дозированное пребывание на солнце - систематические прогулки в солнечные дни и непродолжительные загорания только в безопасное время:

  • Витамин D - так необходим в течение всего года и такой легкодоступный в летний период - он вырабатывается в нашем организме под действием солнечных лучей, укрепляет кости, улучшает усвоение минеральных веществ и в целом поддерживает иммунную систему;
  • Также ультрафиолетовые лучи в умеренном количестве улучшают работу желез внутренней секреции;
  • Кроме того, солнечный свет поддерживает здоровье кровеносной системы и способствует повышению уровня гемоглобина;
  • Под воздействием солнца мы также продуцируем эндорфины - гормоны счастья - нам всем это сегодня жизненно необходимо;
  • Как ни странно, но солнечные лучи имеют также определенное антибактериальное действие, поэтому если в меру находиться на солнце, можно заметить, как со временем исчезают мелкие повреждения кожи и угри.


Солнце как минус:

Теперь об опасностях и минусах при злоупотреблении солнечными лучами, в частности в часы высокого солнцестояния (условно с 10:00 до 16:00 часов):

  • сухость кожи и ее последующее преждевременное старение;
  • солнечные ожоги разных степеней тяжести;
  • перегревы вплоть до солнечного удара;
  • худший случай - мелеанома кожи - тяжелая онкологическая болезнь, которую провоцирует недозированное пребывание под действием солнечных лучей; этот вид рака кожи опасен в частности, если есть генетическая предрасположенность к нему.


Будьте бдительны, не злоупотребляйте ультрафиолетом и всегда используйте солнцезащитные кремы и головные уборы. Много гуляйте в солнечную погоду, выбирайте для этого тенистые улицы и парки, ведь деревья наполняют легкие кислородом и защищают от прямых солнечных лучей.

Ранее доктор Комаровский рассказал о симптомах солнечных ожогов и как их избежать.

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