Як сонце впливає на наше здоров'я: користь і шкода
Попри всі негаразди сьогодення та вимушений хаос війни, ніхто не завадить нам любити сонце та грітись в його теплих променях. Літо давно у розпалі.
На порозі - найбільш гарячий місяць року, тому не зайвим буде пригадати про користь та ймовірну небезпеку перебування на сонці, адже здоров’я було й завжди буде важливим, особливо тепер.
Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла, чим корисно та небезпечне сонце та як воно впливає на наше здоров'я.
Сонце як плюс:
Всі окреслені нижче плюси розуміють під собою дозоване перебування на сонці - систематичні прогулянки в сонячні дні та нетривалі засмагання лише у безпечний час:
- Вітамін D - такий необхідний протягом всього року й такий легкодоступний в літній період - він виробляється в нашому організмі під дією сонячних променів, зміцнює кістки, оптимізує засвоєння мінеральних речовин та в цілому підтримує імунну систему;
- Також ультрафіолетові промені в помірній кількості покращують роботу залоз внутрішньої секреціі;
- Окрім того, сонячне світло підтримує здоров’я кровеносної системи та сприяє підвищенню рівня гемоглобіну;
- Під впливом сонця ми також продукуємо ендорфіни - гормони щастя - нам всім це сьогодні життєво необхідно;
- Як не дивно, але сонячні промені мають також певну антибактеріальну дію, тому якщо в міру знаходитись на сонці, можна помітити, як з часом зникають дрібні ушкодження шкіри та вугри.
Сонце як мінус:
Тепер про небезпеки та мінуси за умови зловживання сонячними променями, зокрема у години високого сонцестояння (умовно з 10:00 до 16:00 години):
- сухість шкіри та її подальше передчасне старіння;
- сонячні опіки різних ступенів важкості;
- перегріви аж до сонячного удару;
- найгірший випадок - мелеанома шкіри - тяжка онкологічна хвороба, яку провокує недозоване перебуванея під дією сонячних променів; цей вид раку шкіри небезпечний зокрема, якщо є генетична схильність до нього.
Тож будьте пильними, не зловживайте ультрафіолетом та завжди використовуйте сонцезахисні креми й головні убори. Багато гуляйте в сонячну погоду, обирайте для цього тінисті вулиці та парки, адже дерева наповнюють киснем легені та захищають від прямих сонячних променів.
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