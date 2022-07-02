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Як сонце впливає на наше здоров'я: користь і шкода

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Субота 02 липня 2022 14:39
Як сонце впливає на наше здоров'я: користь і шкода Користь та шкода сонця (freepik)
Автор: Марина Настевич

Попри всі негаразди сьогодення та вимушений хаос війни, ніхто не завадить нам любити сонце та грітись в його теплих променях. Літо давно у розпалі.
На порозі - найбільш гарячий місяць року, тому не зайвим буде пригадати про користь та ймовірну небезпеку перебування на сонці, адже здоров’я було й завжди буде важливим, особливо тепер.

Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла, чим корисно та небезпечне сонце та як воно впливає на наше здоров'я.

Сонце як плюс:

Всі окреслені нижче плюси розуміють під собою дозоване перебування на сонці - систематичні прогулянки в сонячні дні та нетривалі засмагання лише у безпечний час:

  • Вітамін D - такий необхідний протягом всього року й такий легкодоступний в літній період - він виробляється в нашому організмі під дією сонячних променів, зміцнює кістки, оптимізує засвоєння мінеральних речовин та в цілому підтримує імунну систему;
  • Також ультрафіолетові промені в помірній кількості покращують роботу залоз внутрішньої секреціі;
  • Окрім того, сонячне світло підтримує здоров’я кровеносної системи та сприяє підвищенню рівня гемоглобіну;
  • Під впливом сонця ми також продукуємо ендорфіни - гормони щастя - нам всім це сьогодні життєво необхідно;
  • Як не дивно, але сонячні промені мають також певну антибактеріальну дію, тому якщо в міру знаходитись на сонці, можна помітити, як з часом зникають дрібні ушкодження шкіри та вугри.


Сонце як мінус:

Тепер про небезпеки та мінуси за умови зловживання сонячними променями, зокрема у години високого сонцестояння (умовно з 10:00 до 16:00 години):

  • сухість шкіри та її подальше передчасне старіння;
  • сонячні опіки різних ступенів важкості;
  • перегріви аж до сонячного удару;
  • найгірший випадок - мелеанома шкіри - тяжка онкологічна хвороба, яку провокує недозоване перебуванея під дією сонячних променів; цей вид раку шкіри небезпечний зокрема, якщо є генетична схильність до нього.


Тож будьте пильними, не зловживайте ультрафіолетом та завжди використовуйте сонцезахисні креми й головні убори. Багато гуляйте в сонячну погоду, обирайте для цього тінисті вулиці та парки, адже дерева наповнюють киснем легені та захищають від прямих сонячних променів.

Раніше доктор Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути.

Ми також писали про топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету.

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