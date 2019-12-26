Солнечное затмение в декабре: появилось впечатляющее видео

Солнечное затмение, которое назвали кольцевым, произошло 26 декабря 2019 года. Такое название оно получило потому, что Луна закрыла солнечный диск ровно посредине, оставляя по краям световое кольцо. Его пик пришелся на 07:14 утра по киевскому времени. Видео-трансляцию опубликовали в сети на YouTube.

Солнечное затмение 26 декабря (YouTube)

Самый лучший вид на затмение открывался жителям восточной Африки, севера Австралии и Азии.

Отметим, что смотреть на "огненное кольцо" незащищенным глазом нельзя, иначе это может привести к слепоте. На кольцо нужно смотреть через специальные очки или солнечные фильтры в передней части телескопа и бинокля. По словам специалистов, это явление считается очень опасным.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны (проходящей в космосе между нашей планетой и светилом) меньше солнечного и блокирует большую часть солнечного света. Следующее полное солнечное затмение будет должно произойти почти через год, а именно 14 декабря 2020-го.

Напомним, что все события в этот день имеют большое значения для будущего, поэтому стоит держать в узде эмоции, исключить неприятные ситуации и оставаться в спокойном состоянии. В этот день стоит заняться планированием. И это не только список планов того, что нужно успеть сделать до Нового года, но и спланировать ближайшие несколько месяцев или даже год.