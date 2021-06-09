Солнечное затмение 10 июня: где и когда смотреть уникальное явление
В июне состоится редкое кольцеобразное солнечное затмение. Увидеть его можно будет и на территории Украины.
Об этом пишет Forbes.
Когда можно будет увидеть солнечное затмение?
Произойдет солнечное затмение 10 июня 2021 года. Самая большая его фаза наступит в 13 часов 41 минуте и 51 секунде, а завершится все примерно в 14:30.
В Киеве затмение можно будет увидеть начиная с 13:26. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. Кроме того, солнце будет закрыто на 12%.
Наблюдать затмение смогут жители 60 стран, среди которых:
- Украина, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей.
- Канада,
- США,
- практически все страны Европы.
Солнечное затмение 10 июня будет кольцеобразным. Оно случается тогда, когда Солнце, Луна и Земля выравниваются, когда естественный спутник находится в апогее, в точке максимального удаления от планеты. Это положение-противоположность "супер полной", поэтому Луна будет слишком маленькой, чтобы полностью закрыть Солнце.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя говорить плохо о других людях
- Нельзя раздражаться, проявлять агрессию, нельзя желать человеку чего-то плохого и обижать.
- Нельзя выяснять отношения, провоцировать разрывы или принимать решения по поводу отношений.
- Нельзя подписывать договоры, составлять важные документы и совершать серьезные и дорогостоящие покупки.
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