Солнечная украинка победила в международном детском конкурсе красоты (видео)

"Солнечная" 13-летняя девочка из Винницы Мария Гнатик победила на международном детском конкурсе красоты Top Model Interbrilliant World. При этом украинка даже не покидала страны - за месяц до события оказалось, что поехать в Чехию не удастся, поэтому жюри согласилось на дистанционное участие девочки на конкурсе.

Еще одной особенностью стало то, что в этом конкурсе впервые принимала участие девочка с синдромом Дауна. Маша заняла первое место в категории новичков с минимальным опытом участия в конкурсах (от 13 до 15 лет).

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Как рассказала мама юной звездочки Татьяна Гнатик, Мария стала абсолютным победителем в номинации "Топ-модель", категории звезда, которая восходит среди детей 13-15 лет, не имеющих опыта в участии в конкурсах красоты, передает Вiнниця.info.

"Еще Маша получила награду за конкурс "Талант". За танец, который исполнила. Еще дополнительно судьи дали еще одну награду за рок-образ в конкурсе "Кот в мешке". Когда участник сам себе выбирает образ. Наша идея получила награду судейских симпатий", - отметила Татьяна.

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Девочка быстро научилась работать в кадре. Как рассказал автор роликов Александр Гах, во время съемки было много импровизации. Также он признался, что для него было важно чувствовать настроение Марии.

Видео: facebook.com/tanitagnatik

Также мама Марии говорит, что ее дочка может продолжить карьеру модели, так как любит сцену и выступать на ней.

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Девочку много раз приглашали на модельные показы в разных городах Украины.

"В целом, дочь очень обрадовалась победе. С утра в рюкзак сложила свои короны, пошла показать их в школу", - добавила Татьяна.

Фото: myvin.com.ua

Помимо победы в красоты Top Model Interbrilliant World, Маша получила несколько побед в национальном танцевальном конкурсе среди подростков.

Видео: facebook.com/UAVinnytsia

Как сообщалось ранее, популярный косметический бренд Benefit сделал лицом своей новой линейки средств для макияжа 20-летнюю британскую модель Кейт Грант, которая родилась с синдромом Дауна.

Также мы писали о том, что ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна 21 марта в Киеве состоялся звездный показ мод. В рамках Junior Fashion Week (недели детской моды) на сцену вышли дети с синдромом и звездные участники.

Добавим, что в 2018 году 19-летняя модель из Северной Ирландии с синдромом Дауна одержала победу на международном конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty of the World.