Солнечная украинка победила в международном детском конкурсе красоты (видео)

13-летняя винничанка принимала участие в конкурсе Top Model Interbrilliant World дистанционно
"Солнечная" 13-летняя девочка из Винницы Мария Гнатик победила на международном детском конкурсе красоты Top Model Interbrilliant World. При этом украинка даже не покидала страны - за месяц до события оказалось, что поехать в Чехию не удастся, поэтому жюри согласилось на дистанционное участие девочки на конкурсе.
Еще одной особенностью стало то, что в этом конкурсе впервые принимала участие девочка с синдромом Дауна. Маша заняла первое место в категории новичков с минимальным опытом участия в конкурсах (от 13 до 15 лет).
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Как рассказала мама юной звездочки Татьяна Гнатик, Мария стала абсолютным победителем в номинации "Топ-модель", категории звезда, которая восходит среди детей 13-15 лет, не имеющих опыта в участии в конкурсах красоты, передает Вiнниця.info.
"Еще Маша получила награду за конкурс "Талант". За танец, который исполнила. Еще дополнительно судьи дали еще одну награду за рок-образ в конкурсе "Кот в мешке". Когда участник сам себе выбирает образ. Наша идея получила награду судейских симпатий", - отметила Татьяна.
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Девочка быстро научилась работать в кадре. Как рассказал автор роликов Александр Гах, во время съемки было много импровизации. Также он признался, что для него было важно чувствовать настроение Марии.
Также мама Марии говорит, что ее дочка может продолжить карьеру модели, так как любит сцену и выступать на ней.
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Девочку много раз приглашали на модельные показы в разных городах Украины.
"В целом, дочь очень обрадовалась победе. С утра в рюкзак сложила свои короны, пошла показать их в школу", - добавила Татьяна.
Фото: myvin.com.ua
Помимо победы в красоты Top Model Interbrilliant World, Маша получила несколько побед в национальном танцевальном конкурсе среди подростков.
Как сообщалось ранее, популярный косметический бренд Benefit сделал лицом своей новой линейки средств для макияжа 20-летнюю британскую модель Кейт Грант, которая родилась с синдромом Дауна.
Также мы писали о том, что ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна 21 марта в Киеве состоялся звездный показ мод. В рамках Junior Fashion Week (недели детской моды) на сцену вышли дети с синдромом и звездные участники.
Добавим, что в 2018 году 19-летняя модель из Северной Ирландии с синдромом Дауна одержала победу на международном конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty of the World.