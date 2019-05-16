Сонячна українка перемогла у міжнародному дитячому конкурсі краси (відео)

13-річна вінничанка брала участь у конкурсі Top Model Interbrilliant World дистанційно
"Сонячна" 13-річна дівчинка з Вінниці Марія Гнатик перемогла на міжнародному дитячому конкурсі краси Top Model Interbrilliant World. При цьому українка навіть не покидала країни - за місяць до події виявилося, що поїхати до Чехії не вдасться, тому журі погодилося на дистанційну участь дівчинки на конкурсі.
Ще однією особливістю стало те, що в цьому конкурсі вперше брала участь дівчинка із синдромом Дауна. Маша посіла перше місце в категорії новачків з мінімальним досвідом участі в конкурсах (від 13 до 15 років).
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Як розповіла мама юної зірочки Тетяна Гнатик, Марія стала абсолютним переможцем в номінації "Топ-модель", категорії зірка, яка сходить серед дітей 13-15 років, які не мають досвіду участі в конкурсах краси, передає Вiнниця.info.
"Ще Маша отримала нагороду за конкурс "Талант". За танець, який виконала. Ще додатково судді дали ще одну нагороду за рок-образ у конкурсі "Кіт у мішку". Коли учасник сам собі вибирає образ. Наша ідея отримала нагороду суддівських симпатій", - зазначила Тетяна.
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Дівчинка швидко навчилася працювати в кадрі. Як розповів автор роликів Олександр Гах, під час зйомки було багато імпровізації. Також він зізнався, що для нього було важливо відчувати настрій Марії.
Також мама Марії каже, що її донька може продовжити кар'єру моделі, адже любить сцену і виступати на ній.
Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent
Дівчинку багато разів запрошували на модельні покази в різних містах України.
"В цілому, дочка дуже зраділа перемозі. З ранку в рюкзак склала свої корони, пішла показати їх у школу", - додала Тетяна.
Фото: myvin.com.ua
Крім перемоги в краси Top Model Interbrilliant World, Маша отримала кілька перемог у національному танцювальному конкурсі серед підлітків.
Як повідомлялося раніше, популярний косметичний бренд Benefit зробив обличчям своєї нової лінійки засобів для макіяжу 20-річну британську модель Кейт Грант, яка народилася із синдромом Дауна.
Також ми писали про те, що до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна 21 березня в Києві відбувся зоряний показ мод. В рамках Junior Fashion Week (тижня дитячої моди) на сцену вийшли діти з синдромом та зіркові учасники.
Додамо, що в 2018 році 19-річна модель з Північної Ірландії з синдромом Дауна здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Teen Ultimate Beauty of the World.