Відома співачка зізналася, чому скасувала весілля зі своїм нареченим

Учасниця KAZKA Олександра Зарицька, яка раніше розповіла про те, що солісткою групи мала стати співачка Яна Соломко, поділилася подробицями, чому вона скасувала весілля, заплановане на 2024 рік.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю YouTube-проекту Okay Eva.
Як відомо, зі своїм бойфрендом Павлом Тараненком Зарицька планувала зіграти весілля у червні 2024 року, проте потім вона скасувала захід.
"Я дуже хочу весілля, але поки що не знаю. Я дуже хочу, щоб це було масштабно. І я розумію, що зараз ми не можемо віддати гроші на весілля, без цього відчуття, що ми їх не задонатили", - пояснила свій вчинок артистка .
Вона також наголосила, що хоче масштабну урочистість з великою кількістю гостей, а зараз це "не на часі". Співачка не може позбутися нав'язливої думки, що вона мало допомагає.
"У мене є "мулька" така, що я постійно мало роблю. Це третій рік уже війни, а у мене все одно ця штука", - зауважила солістка KAZKA.
З музикантом та motion-дизайнером Павлом Тараненком, також відомим під псевдонімом HAWX, Зарицька познайомилася у 2018 році. Однак довгий час вона приховувала свого обранця.
У квітні 2023 року молодий чоловік зробив співачці пропозицію руки та серця. Це сталося у Венеції.
Пара планувала зіграти весілля у червні 2024 року, проте у травні артистка приголомшила фанів новиною, що цього не буде. Вона аргументувала це тим, що доки в Україні триває війна, вона не може влаштувати урочисте свято на 350 гостей та на 2 дні. Крім того, її рідне місто Харків щодня обстрілюють.
Також Тараненко пропонував їй піти просто розписатися, але співачка поки що не поспішає до загсу.
Зарицька з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)