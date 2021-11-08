Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды "до" и "после"

Как призналась Зарицкая перед одним из эфиров на "1+1", за первые пять недель на шоу "Танцы со звездами" ей удалось похудеть на 12 кг.

Она призналась, что первая цель по снижению веса была для того, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову было не так сложно делать с ней поддержку.

Как Александра Зарицкая выглядела "до"

Ранее артистка признавалась в интервью, что стала намного спокойнее реагировать на негативные комментарии хейтеров. Однако свою фигуру она тогда не воспринимала на все 100%. Самый комфортный вес для Зарицкой – 80 кг.

Сколько артистка весит на данный момент – неизвестно, но солистка KAZKA признается, что ей сейчас очень нравится ее новая форма и эти 20 кг ей точно очень мешали.

Фото: Александра Зарицкая в 2020 году (instagram.com/kazka.band)

Как Александра Зарицкая выглядит сейчас

Фанаты артистки отметили, что Зарицкая сильно похудела во время участия в шоу "Танцы со звездами".

После каждого эфира на ее странице появляются сотник комментариев о том, что она стала выглядеть просто невероятно.

Фото: Александра Зарицкая в 2021 году (instagram.com/kazka.band)