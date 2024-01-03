Солістка KAZKA показала свого нареченого у чуттєвому відео

Гурт KAZKA на чолі з фронвумен Олександрою Заріцькою показав нове mood-відео на пісню "Солодкі".
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт Саші розповідає, хто знявся у відео, і чим воно особливе.
Нова робота KAZKA - це чуттєвий ролик про тепло, що дарують близькі, світло всередині, яке запалюють кохані та любов, що живе в кожному з нас.
Окрім безпосередньо учасників групи, у відео знявся наречений солістки.
"Поруч з найближчим - життя яскравіше, сенси глибші, а почуття сильніші. Перевірено особисто на мені!" - коментує співачка.
Кадри з відео на пісню "Солодкі" (фото: instagram.com/kazka.band)
Бенд вирішив у ролику показати людей, які "часто лишаються за кадром, та все ж рухають наш всесвіт вперед".
"Хочеться, аби ви подивились відео і швиденько обійняли тих, з ким хочеться ділити солодкі моменти життя. Адже ми всі заслуговуємо на кохання. Навіть у часи війни. Навіть посеред темних веж. Люблю!" - додала Заріцька.
Додамо, що у відео можна також побачити улюбленого скрипаля Барака Обами та володаря двох премій Emmy Awards Дем’єна Ескобара, який виконав струнну партію в пісні.
Нагадаємо, що восени Заріцька, яка бережно тримала до цього своє особисте життя в таємниці, зізналася, що її серце зайняте.
Дівчина має серйозні стосунки з музикантом і motion-дизайнером Павлом Тараненком, який також відомий під псевдонімом HAWX.
Павло Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)
Хлопець любить подорожувати. Також він брав участь у шоу “Голос країни" у 2016 році.
Павло Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)
Судячи з усього, в артистів діло йде до весілля.
Павло і Саша (фото: instagram.com/hawx_x)
Раніше лідерка гурту KAZKA розповідала, чи справді заробляє на музиці.
Також Саша Заріцька зізналась, як коханий робив їй пропозицію.