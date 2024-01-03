Солістка KAZKA показала свого нареченого у чуттєвому відео

Що відомо про атмосферне відео "Солодкі"

Нова робота KAZKA - це чуттєвий ролик про тепло, що дарують близькі, світло всередині, яке запалюють кохані та любов, що живе в кожному з нас.

Окрім безпосередньо учасників групи, у відео знявся наречений солістки.

"Поруч з найближчим - життя яскравіше, сенси глибші, а почуття сильніші. Перевірено особисто на мені!" - коментує співачка.

Кадри з відео на пісню "Солодкі" (фото: instagram.com/kazka.band)

Бенд вирішив у ролику показати людей, які "часто лишаються за кадром, та все ж рухають наш всесвіт вперед".

"Хочеться, аби ви подивились відео і швиденько обійняли тих, з ким хочеться ділити солодкі моменти життя. Адже ми всі заслуговуємо на кохання. Навіть у часи війни. Навіть посеред темних веж. Люблю!" - додала Заріцька.

Додамо, що у відео можна також побачити улюбленого скрипаля Барака Обами та володаря двох премій Emmy Awards Дем’єна Ескобара, який виконав струнну партію в пісні.

З ким зустрічається Саша Заріцька

Нагадаємо, що восени Заріцька, яка бережно тримала до цього своє особисте життя в таємниці, зізналася, що її серце зайняте.

Дівчина має серйозні стосунки з музикантом і motion-дизайнером Павлом Тараненком, який також відомий під псевдонімом HAWX.

Павло Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)

Хлопець любить подорожувати. Також він брав участь у шоу “Голос країни" у 2016 році.

Павло Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)

Судячи з усього, в артистів діло йде до весілля.

Павло і Саша (фото: instagram.com/hawx_x)