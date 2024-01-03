Солистка KAZKA показала своего жениха в чувственном видео

Что известно об атмосферном видео "Солодкі"

Новая работа KAZKA - это чувственный ролик о тепле, которое дарят близкие, свет внутри, который зажигают любимые и живущий в каждом из нас любовь.

Кроме непосредственно участников группы, в видео снялся жених солистки.

"Рядом с ближайшим - жизнь ярче, смыслы глубже, а чувства сильнее. Проверено лично на мне!" - комментирует певица.

Фото с видео на песню "Солодкі" (фото: instagram.com/kazka.band)

Бенд решил в ролике показать людей, которые "часто остаются за кадром, но все же двигают нашу вселенную вперед".

"Хочется, чтобы вы посмотрели видео и быстро обняли тех, с кем хочется делить сладкие моменты жизни. Ведь мы все заслуживаем любви. Даже во время войны. Даже посреди темных башен. Люблю!" - добавила Зарицкая.

Добавим, что в видео можно увидеть любимого скрипача Барака Обамы и обладателя двух премий Emmy Awards Демьена Эскобара, исполнившего струнную партию в песне.

С кем встречается Саша Зарицкая

Напомним, что осенью Зарицкая, бережно державшая до этого свою личную жизнь в тайне, призналась, что ее сердце занято.

Девушка имеет серьезные отношения с музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко, также известным под псевдонимом HAWX.

Павел Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)

Парень любит путешествовать. Также он принимал участие в шоу Голос страны в 2016 году.

Павел Тараненко (фото: instagram.com/hawx_x)

Судя по всему, у артистов дело идет к свадьбе.

Павел и Саша (фото: instagram.com/hawx_x)