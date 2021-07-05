Солистка группы KAZKA шокировала признанием о травле: я не знала, как с этим бороться

По словам 28-летней артистки, в то время она совсем не понимала, как это преодолеть и отвечала агрессией на агрессию.

"Меня буллили за вес, какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других, и указывать на их недостатки. Это не правильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию", – рассказала певица.

Певица также сообщила, что ей всегда нравился сериал "Не родись красивой" и его идея показать внутреннюю красоту. Александре очень импонирует героиня и она чувствует себя немного похожей на нее.

"Потому что я тоже такая полненькая девочка в этом жестоком мире. Ну это трудно", – заявила звезда.

Как известно, 11 июня состоялась премьера новой песни от коллектива, которая называется "Красива серцем". Именно эта композиция стала саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко", который выйдет на 1+1. Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Она покажет реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы.

Александра Зарицкая рассказала о комплексах в детстве