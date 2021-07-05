Солістка групи KAZKA шокувала зізнанням про цькування: я не знала, як з цим боротися

За словами 28-річної артистки, в той час вона зовсім не розуміла, як це подолати і відповідала агресією на агресію.

"Мене буллили за вагу, якусь нестандартну. І я завжди намагалася переводити якось на інших, і вказувати на їх недоліки. Це не правильно, так не можна робити. Але тоді я не знала, як з цим справлятися, тому відповідала агресією на агресію", – розповіла співачка.

Співачка також повідомила, що їй завжди подобався серіал "Не родись красивою" і його ідея показати внутрішню красу. Олександрі дуже імпонує героїня і вона відчуває себе трохи схожою на неї.

"Тому що я теж така повненька дівчинка в цьому жорстокому світі. Ну це важко", - заявила зірка.

Як відомо, 11 червня відбулася прем'єра нової пісні від колективу, яка називається "Красива серцем". Саме ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", який вийде на 1+1. Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики.

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