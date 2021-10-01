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Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: "це було завжди, з дитинства"

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 21:25
Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: "це було завжди, з дитинства" Катерина Павленко з гурту Go_A у ефірі "Слава+" розповіла про орієнтацію
Автор: Артем Горовенко

Про гурт Go_A та харизматичну солістку Катю Павленко увесь світ дізнався після феєричного виступу української команди на Євробаченні 2021.

Але окрім творчості гурту багатьох меломанів зацікавили й інші питання. Зокрема - сексуальна орієнтація Каті.

І ось зараз Павленко наважилася усім дати відповідь на питання: хто їй більше подобається - чоловіки чи жінки.

Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: &quot;це було завжди, з дитинства&quot;

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

У інтерв'ю Славі Дьоміну, який і спитав думку Каті щодо чуток про її нетрадиційну орієнтацію, зірка відверто сказала, що... не чула про них.

"Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, то це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов - так. Не знаю, як на це реагувати... Нейтрально...”, - сказала дівчина в ефірі "Слава+".

Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: &quot;це було завжди, з дитинства&quot;

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Щодо того, які хлопці подобаються, додає - за типажем, як у соліста Maneskin Дам'яно Давіда, їй подобається спостерігати.

Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: &quot;це було завжди, з дитинства&quot;

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Але для стосунків все ж обирає інших партнерів.

"Я маю бути впевненою, що це моя людина. Це відчувається. Дуже важливо, щоб мене розуміли. Раніше виникали кризові моменти, коли ти розумієш, хто поруч", - пояснила Катя.

Нагадаємо, раніше фронтвумен Go_A розповіла про боротьбу за власне життя і зізналася: був момент, коли смерть здавалася неминучою.

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