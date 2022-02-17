Солистка Go_A о Евровидении 2022: Украину могут дисквалифицировать из-за "слишком политизированного отбора"

Теперь, по мнению Павленко, сложилась неоднозначная ситуация, ведь замена участника на кого-то другого вряд ли будет уместно.

"Есть большая вероятность, что могут признать, что в Украине слишком политизированный отбор состоялся, и вообще дисквалифицировать нас в этом году", - поделилась опасениями солистка группы Go_A, который вызвал фурор на Евровидении в прошлом году с песней "Шум".

Катя Павленко из группы Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Она не уверена, согласятся ли отправляться на нынешний международный конкурс в Турин другие артисты вместо Alina Pash, да и будет ли такая замена справедливой.

"Если мы сейчас отправим вместо Алины Паш другого артиста, то мне кажется, его тоже может постигнуть волна хейта со стороны людей, которые болели за то, чтобы поехала Алина Паш. И не понятно, согласится ли кто-нибудь брать на себя этот удар", - сказала Павленко.

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

В этом контексте она напомнила о ситуации в 2019 году с певицей MARUV, когда в итоге ее сняли после победы на Нацотборе, но вместо нее никто другой из участников не захотел ехать на конкурс.

Так, обратила внимание артистка, организаторам национального отбора, установивших правила участия, следовало бы тщательно следить за их соблюдением.

Павленко отметила, что о нелегальной поездке Алины Паш в Крым было известно еще до старта отбора, и организаторы должны были учесть это сразу.

"Очень странно, что на это закрыли глаза. Ведь было ясно, что общество будет очень неоднозначно реагировать на эту ситуацию. Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит и что украинцы забыли об этой истории?!" - удивляется солистка Go_A.

Вообще, добавила Павленко, Нацотбор проводится для того, чтобы "выбрать достойного представителя".

"И мне кажется заменять участника неуместно. Это и так неприятная история, потому что в Европе уже объявили, что будет Алина Паш и фанаты начали выстраивать свои прогнозы. А теперь мы их ставим перед фактом, что у нас будет другой участник", - сказала она.

Катя Павленко из группы Go_A (фото: instagram.com/monokatee)