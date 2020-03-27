Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру. По состоянию на 27 марта во всем мире инфицировано уже почти 550 тысяч человек. 124 351 человек выздоровел, а более 24 тысяч человек скончались. Больше всего заболевших зарегистрировано в США – почти 86 тысяч зараженных. В Китае на лечении находится почти 82 тысячи человек, в Италии более 80 тысяч, в Испании количество зараженных приблизилось к 58 тысячам, в Германии – более 47 тысяч заболевших.

По информации немецкого издания Bild, в больницу города Берлина был экстренно госпитализирован лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн. Как отмечают немецкие издания, ему сделали быстрый тест, который показал положительный результат на COVID-2019.

Сообщается, что состояние Тиля Линдеманна на данный момент стабильное, его жизни ничего не угрожает. Его поместили в палату интенсивной терапии и проводят необходимое лечение.

Тиль Линдеманн – известный немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен металл-группы Rammstein. 4 января ему исполнилось 57 лет.

Стоит отметить, что Тиль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве 6 марта. Накануне он разместил на своей странице в Instagram фото с нецензурными словами в адрес коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в больницу с коронавирусом попал известный музыкант, певец и композитор Игорь Николаев. Его экстренно госпитализировали с признаками коронавируса в больницу в Комунарке, Москва. Предварительный анализ показал заражение COVID-2019.