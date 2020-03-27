Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований з коронавірусом

Коронавірус продовжує заражати людей по всьому світу. Станом на 27 березня у всьому світі інфіковано вже майже 550 тисяч осіб. 124 351 людина одужала, а понад 24 тисяч осіб померли. Найбільше хворих зареєстровано у США – майже 86 тисяч заражених. У Китаї на лікуванні знаходиться майже 82 тисячі осіб, в Італії понад 80 тисяч, в Іспанії кількість заражених наблизилася до 58 тисяч, у Німеччині – понад 47 тисяч хворих.

За інформацією німецького видання Bild, в лікарню міста Берліна був екстрено госпіталізований лідер гурту Rammstein Тіль Ліндеманн. Як відзначають німецькі видання, йому зробили швидкий тест, який показав позитивний результат на COVID-2019.

Повідомляється, що стан Тіля Ліндеманна на цей момент стабільний, його життю нічого не загрожує. Його помістили в палату інтенсивної терапії та проводять необхідне лікування.

Тіль Ліндеманн – відомий німецький вокаліст, автор текстів пісень і фронтмен метал-групи Rammstein. 4 січня йому виповнилося 57 років.

Варто відзначити, що Тіль Ліндеманн виступав зі своїм проєктом Lindemann в Києві 6 березня. Напередодні він розмістив на своїй сторінці в Instagram фото з нецензурними словами на адресу коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в лікарню з коронавірусом потрапив відомий музикант, співак і композитор Ігор Ніколаєв. Його екстрено госпіталізували з ознаками коронавірусу в лікарню в Комунарку, Москва. Попередній аналіз показав зараження COVID-2019.