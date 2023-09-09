Соліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у Москві

Нещодавно соліст німецького гурту опублікував кліп з росіянами. Відомо, що Ліндеманн залучив до створення відеороботи російську актрису Аглаю Тарасову, з якою влаштував екранну любов та пристрасні поцілунки.

Тілль Ліндеманн та російська модель Агглая Тарасова (фото: скриншот)

Також над створенням кліпу працювала російська акторка та режисерка Ганна Цуканова-Котт. Імена росіянок можна знайти в описі кліпу на ютубі.

Сам кліп знімали два роки тому на арені Великого Московського цирку. Всі локації теж відзняти в Москві за активної участі росіян.

Окрім того, тигри, з якими у кадрі постає Ліндеманн, належать прихильникам Путіна, дресирувальникам Едгару та Аскольду Запашним.

Тигри, які належать прихильникам Путіна (фото: скриншот)

Дві росіянки, які знялися у кліпі, живуть у Росії та мовчать про повномасштабну війну і жодного разу не висловили свою позицію.

Цікаво, що два роки кліп залишався неопублікованим. Однак, що спонукало Ліндеманна показати його зараз - невідомо.