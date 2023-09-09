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Солист Rammstein, который ранее поддержал Украину, выпустил клип, снятый с россиянами в Москве

Тилль Линдеманн из Rаmmstein снял клип в России (фото: instagram.com/till_lindemann_official)
Автор: Татьяна Самарук

Лидер эпатажной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ранее публично поддерживал Украину и даже помогал беженцам. Однако сейчас артист выпустил клип с россиянами, который был снят в Москве.

Кто снялся в клипе и что известно об инциденте - читайте ниже.

Недавно солист немецкой группы опубликовал клип с россиянами. Известно, что Линдеманн привлек к созданию видеоработы российскую актрису Аглаю Тарасову, с которой устроил экранную любовь и страстные поцелуи.

Тилль Линдеманн и российская модель Агглая Тарасова (фото: скриншот)

Также над созданием клипа работала российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт. Имена россиянок можно найти в описании клипа на ютубе.

Клип снимали два года назад на арене Большого Московского цирка. Все локации тоже отсняли в Москве при активном участии россиян.

Кроме того, тигры, с которыми в кадре предстает Линдеманн, принадлежат поклонникам Путина, дрессировщикам Эдгару и Аскольду Запашным.

Тигры, принадлежащие поклонникам Путина (фото: скриншот)

Две россиянки, снявшиеся в клипе, живут в России и молчат о полномасштабной войне и ни разу не выразили своей позиции.

Интересно, что два года клип оставался неопубликованным. Однако, что побудило Линдеманна показать его сейчас - неизвестно.

Ранее мы сообщали, что из Rammstein выгнали россиянку, которая замешана в секс-скандале.

Также читайте, что в России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики.

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RammsteinТилль Линдеманн