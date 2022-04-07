Солист Львовского театра оперы и балета поехал в тур с российскими артистами

Солист балета Львовской оперы Евгений Светлица отправился в международный тур в составе труппы российского балета. Теперь ему грозит дисциплинарная ответственность и служебное расследование.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Львовского театра оперы и балета.

Сообщается, что артист отправился в тур по США в составе труппы российского балета без уведомления своего руководства. Он взял отпуск за свой счет еще в начале февраля.

Народный артист Украины Евгений Светлица выступает в постановке "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Тур начался 7 февраля и продлится до 9 апреля 2022 года. Организован этот тур в США компанией RBTheatre (Russianballettheare).

Как стало известно с сайта компании, к участию в этой постановке хореографа Мариинского театра РФ Надежды Калининой, пригласили также артистов балета из России.

"Евгений Светлица находится в отпуске и никак не сообщал администрации Львовской национальной оперы о своем участии в вышеуказанном туре, чем нарушил требования контракта с Театром. Мы возмущены таким поведением работника театра и осуждаем такую позицию культурного коллаборационизма, особенно в это непростое для Украины время, когда войска российского агрессора жестоко уничтожают мирный украинский народ, его культурное наследие и инфраструктуру", - прокомментировали ситуацию во Львовском театре.

Они отметили, что солисты Львовской национальной оперы Людмила Корсун и Тарас Бережанский по собственной инициативе отказались от проектов, где участвуют российские артисты в Болонье (Италия) и Баден-Баден (Германия), придерживаясь государственной и гражданской позиции.

В театре подчеркнули, что по поводу Евгения Светлицы будет проведено служебное расследование по поводу привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Позиция Евгения Светлицы

Как сообщил солист балета на своей странице в Facebook, он гастролирует с американской компанией. И с первых дней войны компания официально убрала слово Russian, а также высказала свою поддержку Украине.

Что известно о гастролях

"Лебединое озеро" поставила Надежда Калинина (Мариинский театр, Театр Лирико, Государственный музыкальный театр РФ) – "с любовью отретушированная старейшая петербургская версия".

Евгений Светлица исполняет в постановке принца Зигфрида.

Роль Одетт/Одилии исполняет еще одна украинская балерина – Ольга Кифяк, первая солистка Национального Академического театра Оперы и Балета имени Т.Г. Шевченко.

Эту же партию исполняет грузинская балерина Нино Самадашвили. Роль Шута – белорусский танцор балета Константин Героник.

Также в постановке участвуют:

Мария Тимина – балерина Саранского государственного музыкального театра (Россия)

Егор Азаркевич – танцор балета труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Анастасия Родина – киевская балерина, которая в 2016 году приняла приглашение в Новосибирский театр оперы и балета от Мариинского театра.

Александра Раковская – балерина из Беларуси.

Кемал Халиков – артист балета из Краснодара.

Ангелина Згурская – балерина из Беларуси.

Максим Радионов – танцор балета из Санкт-Петербурга

Анастасия Павлова – балерина из Санкт-Петербурга.

Кирилл Круглов – окончил Киевское государственное хореографическое училище, в 2016 году поехал в Новосибирский театр оперы и балета.

В труппе также есть танцоры балета и балерины из других стран.