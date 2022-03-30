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Скумбрия быстрого посола дома: есть рыбу можно уже через 2 часа

Фото: как засолить дома скумбрию (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Скумбрия считается очень питательной и полезной рыбой, которая прекрасно подходит для соления. Предлагаем вам приготовить дома соленую скумбрию впрок несколькими способами: экспресс-методом, когда есть рыбу можно уже через несколько часов, и способом, который потребует немного больше времени.

Об этом пишет ресурс Shuba.

Несколько действенных советов

Когда выбираете рыбу, старайтесь брать тушки среднего размера, потому что из-за соли она теряет жидкость и, соответственно, уменьшается в объемах.

Также обратите внимание на целостность, запах, цвет и упругость скумбрии. Она не должна вызывать подозрений относительно свежести.

Экспресс-метод

Если вы хотите полакомиться соленой скумбрией как можно скорее, берите филе, а не целую рыбину, и добавляйте уксус. Благодаря экспресс-методу ее можно будет съесть через 2-3 часа.

Ингредиенты:

  • Скумбрия - 2 шт.
  • Соль - 50 г
  • Сахар - 20 г
  • Молотый кориандр - 14 г
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Перец черный горошек - 6 шт.
  • Горчица в зернах - 20 г
  • Лук - 1 шт.
  • Уксус 9% - 15 мл

Пошаговое приготовление рыбы

Отрежьте голову рыбы, плавники и удалите потроха. Тщательно промойте рыбу.

Сделайте смесь для засолки. Для этого горчицу, перец, лавровый лист, кориандр смешайте и перемелите в блендере.

Хорошо натрите рыбу внутри и сверху специями, солью и сахаром. Положите в рукав, завяжите и отправьте в холодильник на 2 суток.

Перед подачей на стол промойте рыбу от специй, нарежьте на куски шириной 2 сантиметра. Выложите в селедочницу, полейте маслом.

Лук почистьте, нарежьте тоненькими полукольцами, полейте уксусом, присыпьте сахаром. Маринуйте 5 мин.

Скумбрию присыпьте маринованным луком и подавайте к столу.

Чем полезна скумбрия

У этой рыбки нежное и сочное мясо, а еще очень много витаминов и микроэлементов: группы В, A, E, D, С, K, кальций, фосфор, магний, сера и хлор.

Они способствуют лучшей работе нервной системы, регулируют гормональный фон, укрепляют кости и укрепляют сосуды.

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