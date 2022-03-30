Скумбрія швидкого засолу вдома: їсти рибу можна вже за 2 години

Кілька дієвих порад

Коли обираєте рибу, старайтеся брати тушки середнього розміру, бо через сіль вона втрачає рідину і, відповідно, зменшується в об’ємах.

Також зверніть увагу на цілісність, запах, колір та пружність скумбрії. Вона не має викликати підозр щодо свіжості.

Експрес-метод

Якщо ви хочете поласувати соленою скумбрією якомога швидше, беріть філе, а не цілу рибину, і додавайте оцет. Завдяки експрес-методу її можна буде з’їсти за 2-3 години.

Інгредієнти:

Скумбрія - 2 шт.

Сіль - 50 г

Цукор - 20 г

Мелений коріандр - 14 г

Лавровий лист - 2 шт.

Перець чорний горошок - 6 шт.

Гірчиця в зернах - 20 г

Цибуля - 1 шт.

Оцет 9% - 15 мл

Покрокове приготування риби

Відріжте голову риби, плавники і видаліть тельбухи. Ретельно промийте рибу.

Зробіть суміш для засолювання. Для цього гірчицю, перець, лавровий лист, коріандр змішайте і перемеліть в блендері.

Добре натріть рибу всередині і зверху спеціями, сіллю і цукром. Покладіть у рукав, зав’яжіть і відправте в холодильник на 2 доби.

Перед подачею на стіл промийте рибу від спецій, наріжте на шматки шириною 2 сантиметри. Викладіть в оселедницю, полийте олією.

Цибулю почистьте, наріжте тоненькими півкільцями, полийте оцтом, присипте цукром. Маринуйте 5 хв.

Скумбрію присипте маринованою цибулею і подавайте до столу.

Чим корисна скумбрія

У цієї рибки ніжне і соковите м’ясо, а ще дуже багато вітамінів і мікроелементів: групи В, A, E, D, С, K, кальцій, фосфор, магній, сірка і хлор.

Вони сприяють кращій роботі нервової системи, регулюють гормональний фон, зміцнюють кістки та укріплюють судини.