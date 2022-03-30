RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скумбрія швидкого засолу вдома: їсти рибу можна вже за 2 години

Фото: Як засолити вдома скумбрію (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Скумбрія вважається дуже поживною і корисною рибою, яка чудово підходить для соління. Пропонуємо вам приготувати вдома солону скумбрію про запас кількома способами: експрес-методом, коли їсти рибу можна вже за кілька годин, і способом, який потребуватиме трохи більше часу.

Про це пише ресурс Shuba.

Кілька дієвих порад

Коли обираєте рибу, старайтеся брати тушки середнього розміру, бо через сіль вона втрачає рідину і, відповідно, зменшується в об’ємах.

Також зверніть увагу на цілісність, запах, колір та пружність скумбрії. Вона не має викликати підозр щодо свіжості.

Експрес-метод

Якщо ви хочете поласувати соленою скумбрією якомога швидше, беріть філе, а не цілу рибину, і додавайте оцет. Завдяки експрес-методу її можна буде з’їсти за 2-3 години.

Інгредієнти:

  • Скумбрія - 2 шт.
  • Сіль - 50 г
  • Цукор - 20 г
  • Мелений коріандр - 14 г
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Перець чорний горошок - 6 шт.
  • Гірчиця в зернах - 20 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Оцет 9% - 15 мл

Покрокове приготування риби

Відріжте голову риби, плавники і видаліть тельбухи. Ретельно промийте рибу.

Зробіть суміш для засолювання. Для цього гірчицю, перець, лавровий лист, коріандр змішайте і перемеліть в блендері.

Добре натріть рибу всередині і зверху спеціями, сіллю і цукром. Покладіть у рукав, зав’яжіть і відправте в холодильник на 2 доби.

Перед подачею на стіл промийте рибу від спецій, наріжте на шматки шириною 2 сантиметри. Викладіть в оселедницю, полийте олією.

Цибулю почистьте, наріжте тоненькими півкільцями, полийте оцтом, присипте цукром. Маринуйте 5 хв.

Скумбрію присипте маринованою цибулею і подавайте до столу.

Чим корисна скумбрія

У цієї рибки ніжне і соковите м’ясо, а ще дуже багато вітамінів і мікроелементів: групи В, A, E, D, С, K, кальцій, фосфор, магній, сірка і хлор.

Вони сприяють кращій роботі нервової системи, регулюють гормональний фон, зміцнюють кістки та укріплюють судини.

Раніше ми писали, як приготувати найсмачнішу кашу з недорогих круп.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт