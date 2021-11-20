Соколова рассказала о ликвидации в Украине разведподразделения по российскими шпионам

В Украине решили ликвидировать из структуры Главного управления разведки Минобороны подразделение, которое занимается российскими шпионами и агентами, в то время как восьмой год продолжается военная агрессия РФ против нашей страны, заявила журналистка и телеведущая Янина Соколова.

Об этом она высказалась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Есть прецедент вообще ликвидации подразделения в разведке, которое занималось россиянами - то есть подразделение, которое занималось россиянами в украинской разведке. В стране, в которой идет война", - возмущается Соколова.

Она также отметила, что знает фамилии тех чиновников, которые дали соответствующее распоряжение. Впрочем, называть их журналистка в эфире ток-шоу не стала, так как ждет официальную информацию и объяснения представителей власти.

"Кто давал такие указания я знаю. Но я бы хотела получить официальную информацию и объяснения от президента, почему в стране, которая воюет с россиянами, ликвидируют такие подразделения", - заявила Соколова.

Журналистка убеждена, что в настоящее время в Украине наблюдается "нашествие подковерного российского процесса".

Также она связывает ситуацию с провалом украинской спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнер", и отсутствием результатов по расследованию причин и обстоятельств такого срыва.

Соколова отметила, что после публикации в соцсети документов по "Вагнергейту" она "стала не предателем, а человеком, которому хотят заломить руки и посадить в тюрьму СБУ".

Кроме того, она настаивает на создании новой Временной следственной комиссии по делу о срыве спецоперации и выявлению вероятного предателя.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



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