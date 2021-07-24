Как сохранить рыбу без холодильника: самые простые и доступные способы

Свежую рыбу без холодильника сохранить чрезвычайно трудно. Однако бывают ситуации, когда под руками нет возможности упаковать рыбу в холод – после длительной рыбалки или в поездку за город.

Как можно сохранить рыбу подольше без холодильника – читайте в нашем материале ниже.

Первое, что нужно сделать обязательно – это почистить рыбу, удалить жабры и потроха. Именно в этих местах начинается процесс гноения.

Метод 1. Крапива.

В большой таз с холодной водой выкладываем свежие листья крапивы. Сверху на листья крапивы выкладываем рыбу. Таким образом рыбу можно хранить до 24 часов. Этот метод чаще всего используют рыбаки, чтобы довезти свой улов свежим домой.

Метод 2. Засолка.

Рыбу нужно хорошенько выпотрошить, а потом – тщательно промыть под проточной водой. Берем тазик или большую миску – желательно металлические. Рыбу тщательно натираем солью со всех сторон. Потом укладываем в емкость, насыпаем соль и ставим в прохладное место. Срок хранения такой рыбы – 4 суток.

Метод 3. Сушка.

Сначала рыбу нужно выпотрошить, потом тщательно промыть под проточной водой. После – засолить про методу 2. После – развесить в проветриваемом месте с помощью специальных крючков или палочек. Сушеная рыба способна храниться довольно долго – до трех месяцев.

Метод 4. Маринование.

Почищенную и промытую рыбу разрезаем вдоль по хребту. Потом – хорошенько солим. Заворачиваем рыбу в лоскут ткани, который пропитан уксусным раствором (2 ложки сахара на 0,5 л уксуса). После этого рыбу нужно положить в прохладное и проветриваемое место. Срок хранения таким способом – 7-10 дней.