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Як зберегти рибу без холодильника: найпростіші і доступні способи

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Субота 24 липня 2021 16:18
Як зберегти рибу без холодильника: найпростіші і доступні способи Як зберігати свіжу рибу без холодильника(Колаж)
Автор: Анна Шиканова

Свіжу рибу без холодильника зберегти надзвичайно важко. Однак бувають ситуації, коли під руками немає можливості упакувати рибу в холод – після тривалої риболовлі або в поїздку за місто.

Як можна зберегти рибу довше без холодильника – читайте в нашому матеріалі нижче.

Перше, що потрібно зробити обов'язково – це почистити рибу, видалити зябра і тельбухи. Саме в цих місцях починається процес гноїння.

Метод 1. Кропива.

У великий таз з холодною водою викладаємо свіже листя кропиви. Зверху на листя кропиви викладаємо рибу. Таким чином рибу можна зберігати до 24 годин. Цей метод найчастіше використовують рибалки, щоб довезти свій улов свіжим додому.

Метод 2. Засолювання.

Рибу потрібно гарненько випатрати, а потім – ретельно промити під проточною водою. Беремо тазик або велику миску – бажано металеві. Рибу ретельно натираємо сіллю з усіх боків. Потім укладаємо в місткість, насипаємо сіль і ставимо в прохолодне місце. Термін зберігання такої риби - 4 доби.

Метод 3. Сушіння.

Спочатку рибу потрібно випатрати, потім ретельно промити під проточною водою. Після - засолити про методу 2. Після - розвісити в провітрюваному місці за допомогою спеціальних гачків або паличок. Сушена риба здатна зберігатися досить довго - до трьох місяців.

Метод 4. Маринування.

Почищену і промиту рибу розрізаємо уздовж по хребту. Потім - гарненько солимо. Загортаємо рибу в клапоть тканини, який просочений оцтовим розчином (2 ложки цукру на 0,5 л оцту). Після цього рибу потрібно покласти в прохолодне і провітрюване місце. Термін зберігання таким способом - 7-10 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна зберігати м'ясо без холодильника довгий час.

А також ми розповідали про те, які продукти можуть спровокувати тепловий удар в сильну спеку.

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