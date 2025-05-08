Сьогодні це має знати кожний: 4 способи "врятувати" тріснуте віконне скло

Виявили тріщину на віконному склі після вибуху, удару або перепаду температур? Не поспішайте викликати майстра чи повністю змінювати склопакет - невелике пошкодження можна тимчасово усунути власноруч, використовуючи доступні засоби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 4 простих і бюджетних способів відновити тріщину на віконному склі.
Раптові зміни температури - одна з основних причин виникнення тріщин на склопакетах. Спека, мороз або їхній контраст можуть викликати деформацію скла, спричиняючи мікротріщини.
Ще одна часта причина - усадка будинку, особливо в новобудовах, де конструкції ще не стабілізувалися. Також пошкодження можуть виникнути внаслідок сильного удару або необережного поводження з вікном.
Додатковий фактор ризику - неякісний монтаж або заводський брак. Зараз до цих факторів додалися вибухові хвилі. У будь-якому випадку, не варто панікувати: є прості рішення, які допоможуть вчасно зреагувати.
Якщо тріщина тільки з’явилась, її можна стабілізувати за допомогою звичайного скотчу. Обережно заклейте пошкоджену ділянку стрічкою з обох боків скла, щоб знизити навантаження.
Такий метод запобігає подальшому розширенню тріщини й дає час для вибору більш довготривалого рішення. Важливо, щоб поверхня була сухою та чистою перед наклеюванням. Це - найшвидший і найдоступніший спосіб на перший час. Але пам’ятайте: він тимчасовий і не підходить для тривалого використання.
Лак для нігтів - ще один несподіваний спосіб замаскувати тріщину. Очистіть скло, нанесіть лак у декілька шарів - і ви отримаєте захисну плівку.
Якщо хочете міцніший результат - використовуйте суперклей, бажано спеціально призначений для скла. Він глибше проникає в тріщину й фіксує її зсередини. Наносьте клей акуратно, уникаючи потрапляння на інші ділянки. Після висихання поверхню можна полірувати для кращого вигляду.
Існують спеціальні плівки, призначені для ремонту пошкодженого скла. Вони створюють захисний шар і фіксують тріщину, не дозволяючи їй поширюватися далі. Такі плівки просто наклеюються й не псують вигляд вікна. Їх часто використовують у автомобілях, але вони підходять і для домашніх склопакетів.
Перед наклеюванням скло слід очистити та знежирити. Цей метод- компроміс між простотою й ефективністю.
Епоксидна смола - це найнадійніший спосіб ремонту невеликих тріщин у склі. Для початку потрібно змішати смолу й затверджувач у рівних частках, дотримуючись інструкції. Потім нанести суміш на тріщину за допомогою шпателя чи зубочистки.
Після висихання зайву смолу знімають ножем або лезом. Обробіть поверхню ацетоном - і тріщина стане майже непомітною. Залиште скло в спокої на добу для повного затвердіння.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy та HowStuffWorks.