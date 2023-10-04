"Сьогодні у мене два свята": колишня Остапчука поглузувала над ним у день його річниці з молодою дружиною

Горняк натякнула на власне свято

Так, у своїх соцмережах Христина написала, що сьогодні увечері планує випити келих шампанського, а може навіть два.

"Що сказати вам, я просто молодець… Моя інтуїція - мій кращий друг! Сьогодні увечері очікується святковий келих шампанського, а може два", - написала Горняк у сторіс.

Сторіс Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Пізніше красуня подякувала підписників, які привітали її з тим, що вона зробила колись правильний вибір, який змінив її життя.

"Так так, сама собою пишаюсь і ні краплі не здивована. Всіх цьом, сьогодні святкуємо всі свята, а у кожного воно своє", - заінтригувала Христина.

Сторіс Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Також колишня Остапчука звернулася до загадкового чоловіка, подякувавши йому за те, що нагадав їй, що вона незабутня.

Сторіс Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Згодом вона зробила ще одну публікацію, в якій написала, що отримала багато повідомлень від фоловерів зі словами обурень "на декого".

"Сьогодні мій дірект такий активний вашими повідомленнями і обуреннями на декого. Розумію, так буває. Це життя і це досвід. Я просто не можу кожному написати. Я ок, чесно. Навіть радію, що так все", - поділилася колишня ведучого.

Сторіс Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Можна зробити висновок, що мова йде саме про Остапчука, адже відомо, що нотаріуска розірвала з ним шлюб саме восени.

Ймовірно, сьогодні Христина святкує дату розриву з ведучим, яка могла збігтися з датою першої річниці стосунків її колишнього з Полтавською.

Остапчук і Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)