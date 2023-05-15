Сьогодні - День сім’ї: кращі привітання рідних з чудовим святом

Міжнародний день сім'ї святкується 15 травня кожного року. Цей день започаткований ООН для вшанування та підтримки родинних цінностей, а також для пропагування здорових та гармонійних стосунків між батьками та дітьми, чоловіком та дружиною й іншими членами родини.
Один із способів вшанування цього свята - це привітання з Днем сім'ї. Такі вітання можуть бути вислані, наприклад, повідомленням в Viber, Facebook чи Telegram, електронною поштою, або просто СМС. Вони допомагають виразити свою любов, повагу та підтримку до близьких.
У Міжнародний день сім'ї Styler зібрав найкращі привітання, які виражають вдячність та любов до рідних.
Дорогі мої батьки! З Днем сім'ї! Я ніколи не забуду те, як ви завжди підтримували мене в складних моментах, раділи моїм перемогам та допомагали розвиватися. Нехай наша родина буде завжди об'єднаною і щасливою, а ваші стосунки - наповнені взаєморозумінням та повагою.
Шановні батько та мати! Я хочу привітати вас з Днем сім'ї і висловити свою найщирішу вдячність за все, що ви для мене зробили. Ви - мої найкращі друзі, порадники та захисники.
Дорогі батьки! Вітаю вас з Днем сім'ї! Я дуже щаслива (щасливий), що зі мною поруч такі прекрасні люди. Ви завжди стоїте на моєму боці і підтримуєте в усіх моїх справах. Дякую вам!
Сестричко! Вітаю з Днем сім'ї! Ти - одна з найважливіших людей у моєму житті, і я завжди буду пишатися тим, що ти моя сестра!
Сестро, вітаю тебе з Днем сім'ї! Я дуже пишаюся твоїми досягненнями та сподіваюся, що твоє життя буде повне радості та щастя!
Щиро вітаю з Днем сім'ї, моя дорога сестричко! Бажаю тобі, щоб твоя родина завжди була здоровою та щасливою, а усі проблеми легко перетворювалися на незабутні пригоди.
Братику, вітаю зі святом Дня сім'ї! Нехай у твоєму житті буде достатньо здоров'я, щастя та розуміння з оточуючими.
Братику, вітаю з Днем сім'ї! Бажаю, щоб твоя родина завжди була щасливою та дружною, а ти - успішним і задоволеним своїм життям.
Вітаю зі святом, брате! Бажаю, щоб ти завжди був веселим та життєрадісним, а твоя родина - щасливою і міцною.
Якби б не було тебе, я б не був тим, ким є зараз. Дякую, що ти - моє кохання та підтримка. Щасливого Дня сім'ї!
Мій день стає яскравішим та кращим, коли я бачу твою усмішку. Дякую за те, що ти - моя кохана дружина та чудова мама наших дітей. Щасливого Дня сім'ї!
Дякую, що ти завжди поруч, коли мені потрібна твоя підтримка. Ти - моя найближча людина, і я завжди любитиму тебе за це. Щасливого Дня сім'ї!
З Днем сім'ї, мій коханий! Ти зробив моє життя кращим, а твоя любов є моїм найбільшим скарбом.
Найкращі роки мого життя - це ті, що я провела з тобою. Дякую, що ти завжди тут, поруч зі мною. З Днем сім'ї, коханий!
Вже стільки років ми провели разом, а я все ще відчуваю таку ж любов і пристрасть до тебе, як і на початку. З Днем сім'ї, милий!
Раніше ми писали про всі церковні свята червня 2023.
Також читайте, коли Великдень 2024 і всі дати для православних та католиків на 10 років вперед.