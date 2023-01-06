Сьогодні день народження Стуса. Слухайте 5 пісень на слова великого поета

Пісні на слова Василя Стуса

паліндром - "не дожив"

Це саундтрек до документальної стрічки "Ваш Василь", що розповідає про життя і боротьбу поета. В пісні використані слова з його вірша "Ще й до жнив не дожив".

Фіолет - "Напевне, так і треба"

Красива пісня у виконанні однієї з найяскравіших рок-груп України.

The Frunk - "Пам'яті Василя Стуса"

У словах до композиції поєднані два вірші зі збірки "Палімпсести".

Марія Бурмака - "Верни до мене, пам'яте моя"

Цю пісню на слова Стуса співачка присвятила пам’яті 15-річного Дані Дідика, який став жертвою теракту, влаштованого фанатами "руского міра" під час Маршу Єдності в Харкові у лютому 2015 року.

VEREMIY - "Усміхнені й живі"

У цій пісні музиканти використали вірш "Тільки тобою білий святиться світ...".

Цікаві факти з біографії Стуса

Василь Стус, який більшу частину свого життя прожив на Донбасі, в дитинстві хотів стати геологом, але після прочитання "Мойсея" Івана Франка вирішив займатись літературою.

Поет вільно знав німецьку, перекладав вірші Гете і Рільке.

Під час заслання був заочно прийнятий до PEN-клубу.

Генріх Бьолль незадовго до своєї смерті в 1985 році висував Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури (за іншою версією, цим займалася українська діаспора, але не встигли вчасно зібрати потрібні документи).

Стус навіть у найтяжчі хвилини життя твердо вірив, що вернеться до народу своїм словом.