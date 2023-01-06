Сегодня день рождения Стуса. Слушайте 5 песен на слова великого поэта

6 января 2023 исполнилось бы 85 лет Василию Стусу - человеку, который стал символом украинского сопротивления второй половины ХХ века, ключевой фигурой духовной жизни эпохи, писателя, правозащитника.
Сегодня Styler подготовил для вас 5 песен, в основу которых положены актуальные и нетленные тексты одного из самых активных представителей движения шестидесятников, всегда боровшегося за сохранение и развитие украинской культуры и за это убитый советской властью.
паліндром - "не дожив"
Это саундтрек к документальной ленте "Ваш Василь", рассказывающей о жизни и борьбе поэта. В песне использованы слова из его стихотворения "Ще й до жнив не дожив".
Фіолет - "Напевне, так і треба"
Красивая песня в исполнении одной из самых ярких рок-групп Украины.
The Frunk - "Пам'яті Василя Стуса"
В словах к композиции соединены два стихотворения из сборника "Палімпсести".
Марія Бурмака - "Верни до мене, пам'яте моя"
Эту песню на слова Стуса певица посвятила памяти 15-летнего Дани Дидика, который стал жертвой теракта, устроенного фанатами "русского мира" во время Марша Единства в Харькове в феврале 2015 года.
VEREMIY - "Усміхнені й живі"
В этой песне музыканты использовали стихотворение "Тільки тобою білий святиться світ...".
Василий Стус, большую часть своей жизни проживший на Донбассе, в детстве хотел стать геологом, но после прочтения "Моисея" Ивана Франко решил заниматься литературой.
Поэт свободно знал немецкий, переводил стихи Гете и Рильке.
Во время ссылки был заочно принят в PEN-клуб.
Генрих Белль незадолго до своей смерти в 1985 году выдвигал Стуса на получение Нобелевской премии по литературе (по другой версии, этим занималась украинская диаспора, но не успели вовремя собрать нужные документы).
Стус даже в самые трудные минуты жизни твердо верил, что вернется к народу своим словом.
Раньше мы показывали, как выглядит дом, в котором Шевченко написал знаменитый "Заповіт".