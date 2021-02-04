София Ротару спела в Воронеже: в сеть попало видео концерта

София Ротару (Фото: oligarh.media)

София Ротару спела на корпоративной вечеринке олигарха в Воронеже. Не так давно артистка решила продать свой роскошную гостиницу в Ялте, а ее директор жаловался на отсутствие работы и снижении доходов. Хотя по райдерам в конце 2020 года Ротару просила за одно выступление 50 тысяч долларов.

Видимо, ситуация с выступлениями начала налаживаться и София Ротару спела в Воронеже на юбилее местного миллионера. Видео вечеринки разместили в Instagram.

Вечеринка проходила в одном из самых фешенебельных отелей Воронежа. А народная артистка и герой Украины София Ротару исполнила для гостей свои самый популярные хиты: "Червона рута", "Белый танец", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

Известно, что украинская звезда пела для главы крупной компании, которая занимается строительством по всему региону и этому миллионеру исполнилось 50 лет. Имя именинника не раскрывается, но на кадрах одного из видео видно, что София Ротару пригласила его потанцевать вместе с ней на сцене под мелодию из "Червоной руты".

Сколько получила за такое частное выступление – неизвестно, однако организаторы концертов отмечают, что меньше чем за 100 тысяч евро за такие концерты звезда не берет. Кроме того, в прайс входят расходы на билеты для певицы, ее музыкантов и обслуги, а также оплачивается проживание.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший судья "Х-фактор" неприятно прошелся по Софии Ротару.