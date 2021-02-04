Бывший судья "Х-фактора" прошелся по Ротару: ей не надо больше петь

Софию Ротару раскритиковал Сергей Соседов (фото: facebook.com.sofiarotaru official)

Бывший судья шоу "Х-фактор" Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству украинской певицы Софии Ротару. Музыкальный критик считает, что репертуар артистки устарел и вообще ей не стоит больше петь.

Об этом Соседов рассказал в интервью Елене Ханге на канале YouTube. По словам Сергея, "Соня уже не та и давно себя исчерпала".

Критик разнес в пух и прах новые композиции Ротару.

"Эти новые песни — как одна большая. „…Ты мой океан любви…“, „…Мелодия моей любви…“, все какие-то океаны и моря любви, и все одно и то же… Она может из „Огонька“ в „Огонек“ петь одно и то же, а все будут думать, что это новая песня", - сказал Соседов.

Экс-судья популярного шоу сравнил певицу с генеральшей, которая поет, хотя этого делать уже не надо.

"Слабый репертуар, который не запоминается. Нет мелодий, нет красивых мотивов… Когда-то она пела эмоциональные молдавские, украинские мелодии, это было чудо. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и все это музыкально не интересно. И Соня понимает, что это не интересно… И Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя петь ей уже не надо", — подытожил Соседов.

Сергей Соседов раскритиковал Софию Ротару

Как мы писали ранее, известный музыкальный критик и бывший судья украинского "Х-Фактора" Сергей Соседов удивил своей московской квартирой, в которой он много лет живет вместе со соей мамой.