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В "Софии Киевской" представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 08:01
В "Софии Киевской" представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео) Фото: Мазепинское Евангелие, презентация в библиотеке им. Вернадского в Киеве (mvfund.org)
Автор: Владимир Костырин

В Национальном заповеднике "София Киевская" в субботу, 8 января, будет представлено знаменитое Мазепинское Евангелие, которое является украинской исторической реликвией. Произведение было создано на средства гетмана три века назад, в январе 1708 года в сирийском городе Алеппо, оно содержит посвящение Ивану Мазепе, написанное Антиохийским патриархом Афанасием III Даббасом.

Об этом передает газета "День".

Презентация в "Софии Киевской" состоится сегодня в 15:00. Мазепинское Евангелие дополнит ряд факсимильных изданий, которые уже экспонируются в храме, а именно Реймское, Пересопницкое, Луцкое и Холмское.

Мероприятие пройдет при участии посла Украины в Ливане Игоря Осташа, языкового омбудсмена Тараса Креминя, митрополита Александра (Драбинко).

Кроме того, на открытие экспозиции прибыли из Ливана также прямые потомки Антиохийского патриарха Афанасия Даббаса ІІІ - Цезарь Антуан и Марк Даббас.

Мазепинское Евангелие имеет 243 страницы, на каждой - 25 строк арабского текста. Церковная книга была напечатана на средства гетмана Ивана Мазепы для того, чтобы оказать поддержку верующих Антиохийского Патриархата по просьбе их патриарха Афанасия Даббаса ІІІ.

В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)

Факсимиле Евангелия от Ивана Мазепы (фото: mvfund.org)

Киевский экземпляр Мазепинского Евангелия был обнаружен послом Украины в Ливане Игорем Осташем в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского. Факсимиле Мазепинского Евангелия напечатали в 2021 году.

В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)В &quot;Софии Киевской&quot; представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)

Уникальное Евангелие было напечатано на средства украинского гетмана в 1708 году (фото: mvfund.org)

Факсимиле - воспроизведение любого графического оригинала рукописи, рисунка, в данном случае - книги, что передает оригинал максимально точно, со всеми подробностями.

Видео: факсимильное издание Мазепинского Евангелия

Ранее сообщалось, что ученые рассказали о сенсационной находке княжеской печати гетмана Ивана Мазепы.

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