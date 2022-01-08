В "Софии Киевской" представят Мазепинское Евангелие, украинскую историческую реликвию (фото, видео)

В Национальном заповеднике "София Киевская" в субботу, 8 января, будет представлено знаменитое Мазепинское Евангелие, которое является украинской исторической реликвией. Произведение было создано на средства гетмана три века назад, в январе 1708 года в сирийском городе Алеппо, оно содержит посвящение Ивану Мазепе, написанное Антиохийским патриархом Афанасием III Даббасом.

Об этом передает газета " День ".

Презентация в "Софии Киевской" состоится сегодня в 15:00. Мазепинское Евангелие дополнит ряд факсимильных изданий, которые уже экспонируются в храме, а именно Реймское, Пересопницкое, Луцкое и Холмское.

Мероприятие пройдет при участии посла Украины в Ливане Игоря Осташа, языкового омбудсмена Тараса Креминя, митрополита Александра (Драбинко).

Кроме того, на открытие экспозиции прибыли из Ливана также прямые потомки Антиохийского патриарха Афанасия Даббаса ІІІ - Цезарь Антуан и Марк Даббас.

Мазепинское Евангелие имеет 243 страницы, на каждой - 25 строк арабского текста. Церковная книга была напечатана на средства гетмана Ивана Мазепы для того, чтобы оказать поддержку верующих Антиохийского Патриархата по просьбе их патриарха Афанасия Даббаса ІІІ.

Факсимиле Евангелия от Ивана Мазепы (фото: mvfund.org)

Киевский экземпляр Мазепинского Евангелия был обнаружен послом Украины в Ливане Игорем Осташем в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского. Факсимиле Мазепинского Евангелия напечатали в 2021 году.

Уникальное Евангелие было напечатано на средства украинского гетмана в 1708 году (фото: mvfund.org)

Факсимиле - воспроизведение любого графического оригинала рукописи, рисунка, в данном случае - книги, что передает оригинал максимально точно, со всеми подробностями.

Видео: факсимильное издание Мазепинского Евангелия