У "Софії Київській" представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)

У Національному заповіднику "Софія Київська" в суботу, 8 січня, буде представлено знамените Мазепинське Євангеліє, яке є українською історичною реліквією. Твір було створено на кошти гетьмана три століття тому, в січні 1708 року в сирійському місті Алеппо, воно містить посвячення Івану Мазепі, написане Антіохійським патріархом Афанасієм III Даббасом.

Про це передає газета " День ".

Презентація в "Софії Київській" відбудеться сьогодні о 15:00. Мазепинське Євангеліє доповнить низку факсимільних видань, які вже експонуються у храмі, а саме Реймське, Пересопницьке, Луцьке та Холмське.

Захід пройде за участю посла України в Лівані Ігоря Осташа, мовного омбудсмена Тараса Креміня, митрополита Олександра (Драбинка).

Крім того, на відкриття експозиції прибули з Лівану також прямі нащадки Антіохійського патріарха Афанасія Даббаса ІІІ - Цезар Антуан і Марк Даббас.

Мазепинське Євангеліє має 243 сторінки, на кожній - 25 рядків арабського тексту. Церковна книга була надрукована на кошти гетьмана Івана Мазепи для того, щоб надати підтримку віруючих Антіохійського Патріархату на прохання їх патріарха Афанасія Даббаса ІІІ.

Факсиміле Євангелія від Івана Мазепи (фото: mvfund.org)

Київський примірник мазепинського Євангелія був виявлений послом України в Лівані Ігорем Осташем у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. Факсиміле Мазепинського Євангелія надрукували у 2021 році.

Унікальне Євангеліє було надруковано коштом українського гетьмана у 1708 році (фото: mvfund.org)

Факсиміле - відтворення будь-якого графічного оригіналу рукопису, малюнка, в даному випадку - книги, що передає оригінал максимально точно, з усіма подробицями.

Відео: факсимільне видання Мазепинського Євангелія