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У "Софії Київській" представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)

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Київ, Субота 08 січня 2022 08:01
У "Софії Київській" представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео) Фото: Мазепинське Євангеліє, презентація в бібліотеці ім. Вернадського в Києві (mvfund.org)
Автор: Володимир Костирін

У Національному заповіднику "Софія Київська" в суботу, 8 січня, буде представлено знамените Мазепинське Євангеліє, яке є українською історичною реліквією. Твір було створено на кошти гетьмана три століття тому, в січні 1708 року в сирійському місті Алеппо, воно містить посвячення Івану Мазепі, написане Антіохійським патріархом Афанасієм III Даббасом.

Про це передає газета "День".

Презентація в "Софії Київській" відбудеться сьогодні о 15:00. Мазепинське Євангеліє доповнить низку факсимільних видань, які вже експонуються у храмі, а саме Реймське, Пересопницьке, Луцьке та Холмське.

Захід пройде за участю посла України в Лівані Ігоря Осташа, мовного омбудсмена Тараса Креміня, митрополита Олександра (Драбинка).

Крім того, на відкриття експозиції прибули з Лівану також прямі нащадки Антіохійського патріарха Афанасія Даббаса ІІІ - Цезар Антуан і Марк Даббас.

Мазепинське Євангеліє має 243 сторінки, на кожній - 25 рядків арабського тексту. Церковна книга була надрукована на кошти гетьмана Івана Мазепи для того, щоб надати підтримку віруючих Антіохійського Патріархату на прохання їх патріарха Афанасія Даббаса ІІІ.

У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)

Факсиміле Євангелія від Івана Мазепи (фото: mvfund.org)

Київський примірник мазепинського Євангелія був виявлений послом України в Лівані Ігорем Осташем у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. Факсиміле Мазепинського Євангелія надрукували у 2021 році.

У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)У &quot;Софії Київській&quot; представлять Мазепинське Євангеліє, українську історичну реліквію (фото, відео)

Унікальне Євангеліє було надруковано коштом українського гетьмана у 1708 році (фото: mvfund.org)

Факсиміле - відтворення будь-якого графічного оригіналу рукопису, малюнка, в даному випадку - книги, що передає оригінал максимально точно, з усіма подробицями.

Відео: факсимільне видання Мазепинського Євангелія

Раніше повідомлялося, що науковці розповіли про сенсаційну знахідку князівської печатки гетьмана Івана Мазепи.

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