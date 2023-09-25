Софі Лорен екстрено госпіталізували: що сталося із зіркою

Причина госпіталізації

Минулими вихідними 89-річна Софі Лорен невдало впала у ванній кімнаті свого будинку. Вона отримала кілька переломів стегна та її негайно відвезли до лікарні. Лікарі вирішили провести термінову операцію.

"Падіння в будинку в Женеві призвело до переломів стегна у пані Лорен. Прооперована з позитивним результатом, тепер їй доведеться спостерігатися протягом якогось часу, необхідного для відновлення. На щастя, все обійшлося якнайкраще, і вона скоро повернеться до нас. Вся команда ресторану Софі Лорен бажає їй якнайшвидшого одужання", - повідомили співробітники мережі ресторанів з ім'ям актриси.

Відомо, що сини Софі Лорен, 55-річний Карло-молодший та 50-річний Едоардо були поряд із нею у лікарні.

26 вересня в актриси мало відбутися урочисте відкриття ресторану в італійському місті Барі - четвертого закладу, який має її ім'я. Адміністрація Барі мала намір вручити їй почесний знак міста. Однак найближчим часом усі її плани та поїздки доведеться відкласти.

Хто така Софі Лорен

Знаменита італійська актриса, володарка двох премій "Оскар", премії BAFTA, а також приз Канського фестивалю. Народилася 20 вересня 1934 року в Римі, жила у злиднях.

У юності брала участь у конкурсах краси та навіть здобула титул "Міс Італія". На одному з конкурсів її помітив кінопродюсер Карло Понті й у 15 років Софі підписала контракт.

До 20 років вона стала справжньою кінозіркою, нарівні з Джиною Лоллобріджитою. З 1958 року почала активно зніматися у Голлівуді. На її рахунку понад 50 фільмів.

Була одружена з кінопродюсером Карло Понті - вони прожили разом майже 50 років і у пари народилося двоє синів. У 2007 році стала вдовою - її чоловік помер від хвороби легень.