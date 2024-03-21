Це призведе до зайвих витрат: 6 місць, які категорично не можна чистити содою

Електронні пристрої

Харчова сода - це абразивна та зерниста речовина, тому її не можна використовувати поблизу будь-яких делікатних електронних пристроїв.

Необхідно уникати використання харчової соди на комп'ютерах, смартфонах, планшетах та комп'ютерах. Абразивна текстура соди може подряпати екрани та пошкодити делікатні електронні компоненти.

Ювелірні вироби

Ви можете сильно пошкодити ювелірні вироби, якщо будете необачно використовувати харчову соду не там, де варто б це робити. Особливо сильно це стосується виробів із золота та срібла.

Використання соди може призвести до появи подряпин ти зняття захисного покриття.

Для очищення ювелірних виробів потрібно використовувати засоби для чищення, які спеціально створені для конкретного типу ювелірних виробів.

Алюмінієвий посуд

Зазвичай за допомогою соди можуть відчищати посуд, але робити це все ж потрібно обережно.

Однак, коли мова йде про алюмінієві сковорідки та каструлі, набагато краще буде використати звичайний засіб для миття, а не соду. Все тому, що сода може вступати у реакцію із поверхнею, і потенційно призвести до зміни кольору посуду.

Дерев'яні підлоги

Очищати підлогу за допомогою харчової соди категорично не можна.

Найкраще використати тільки спеціальні мийні засоби, що призначені для такого типу підлоги, інакше ви можете випадково подряпати покриття. В результаті приховати пошкодження буде непросто.

Дзеркала та скло

Харчова сода є м’яким абразивом, але її використання на склі та дзеркалах може подряпати поверхню. Натомість можна використовувати розчин оцту або спеціальний засіб для миття скла.

Мармурові стільниці

Використання харчової соди на мармурі може призвести корозії. Для стільниць такого типу рекомендується використовувати теплу воду і мило.

Це ж відноситься і до мармурової плитки. Варто пам'ятати, що харчова сода може зруйнувати її поверхню.