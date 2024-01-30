Дивіться, як швидко очистити лоток пральної машини без "хімії" (відео)
Пральна машина - це незамінна річ у будинку. Згодом її лоток забруднюється і потрібно добре почистити.
Як це зробити, розповість РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на круте відео в TikTok.
Як очистити лоток пральної машини без зусиль
Насипте соду у всі три відділення лотка, щоб вона заповнила отвори, потім залийте оцтом.
Метод передбачає використання двох чашок звичайного 9%-го столового оцту, склянки води і склянки харчової соди.
Увімкніть машину на режим з максимальною температурою та тривалістю.
Після циклу ви побачите чисті секції лотка.
Ці два інгредієнти будуть працювати разом, щоб знищити будь-які забруднення та залишки, а також нейтралізувати неприємні запахи у вашій машині.
@once.retired
Як очистити лоток пральної машинки З часом лоток пральної машинки потрібно чистити! І ось лайфхак для вас, як це зробити без хімії! оригінальний звук - тридцять восьмий
Раніше ми вже розповідали, який спосіб допоможе вам заощаджувати на пранні білизни в машинці.
Крім того, нещодавно стало відомо, чому брудний одяг не можна зберігати у пральній машині.