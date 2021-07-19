События будут хаотичными: Таро-прогноз для всех с 19 по 25 июля

Гороскоп на июль 2021 года говорит о том, что середина лета будет для многих довольно напряженным периодом. События будут периодически притормаживать, а потом снова совершать резкие рывки. Возможны смены планов, изменения в карьере и личных отношениях.

Овен

Карта "Колесница" говорит о том, что начало недели будет решающим. Появится возможность достичь целей, преодолеть трудности и справиться с задачами. Карта "Луна" предупреждает о том, что Овны могут сбиться с пути, если начнут верить слухам. Чтобы избежать неприятностей – верьте только фактам. Карта "Смерть" сообщает, что придется принимать важные решения, менять свою жизнь и оставлять прошлое в прошлом.

Телец

В начале недели Тельцам придется принять важное решение, освободиться от старого и освободить место для нового – карта "Смерть". Прощайтесь без сожаления с идеями, планами и людьми, если они уже сыграли свои роли. Карта "Колесо фортуны" говорит о том, что в судьбе Тельца произойдет неожиданный поворот. Примите то, что происходит в вашей жизни и постарайтесь не упустить шанс все изменить. "Колесница" говорит о том, что в конце недели Тельцы смогут добиться всего, что запланировали. Понадобится уверенность, решительность в принятии решений и активность.

Близнецы

Аркан "Сила" говорит о том, что Близнецы должны начать действовать и не медлить. Начало недели может принести прорыв. В середине недели нужно принять спокойствие, которые сулит карта "Умеренность". Темп жизни лучше замедлить и не поддаваться импульсивным решениям. Конец недели принесет испытания – карта "Дьявол" говорит о том, что нельзя хитрить, а стоит проявить выдержку и сдержанность.

Рак

Карта "Маг" указывает на то, что в начале недели пригодится смелость и находчивость – все трудности будет по плечу. Карта "Сила" говорит о том, что в борьбе с неурядицами поможет оптимизм, отказ от страхов. А "Колесо фортуны" в конце недели принесет неожиданные события, влияние которых можно будет почувствовать только через некоторое время. Не принимайте импульсивных решений и постарайтесь остановиться вовремя, если пойдете не в ту сторону.

Лев

Начало недели будет отличным – об этом говорит карта "Императрица" – доверие начнет расти, в отношениях будет гармония, в деловой сфере появятся нужные контакты и успех. В середине недели есть риск спешки, которая приведет к хлопотам и неприятностям. Карта "Верховная жрица" говорит о том, что нужно слушать интуицию и не принимать решения до тех пор, пока не будет полной уверенности. Карта "Влюбленные" означает, что в конце недели придется принять важное решение, которое изменит жизнь к лучшему. Слушайте свое сердце и не идите на поводу у чужого мнения.

Дева

Соблюдайте осторожность и не торопитесь с выводами в начале недели – об этом говорит карта "дурак". Не теряйте бдительность, чтобы быстро отреагировать на проблемы и трудности. "Колесо фортуны" сигнализирует о том, что Девы получат новости, которые могут выбить из колеи. Не принимайте все близко к сердцу, не вмешивайтесь в события. Карта "Маг" напоминает, что нельзя зарывать свои таланты и со всеми трудностями можно справиться, если перестать мыслить стереотипами.

Весы

В начале недели Весам нужно позаботиться о своем материальном благосостоянии – на это указывает карта "Император". Успех ждет в деловой сфере, но нужно принимать решения и действовать. Середина недели принесет неожиданные события – "Колесо фортуны". Доверьтесь судьбе и не спешите с решениями. В конце недели карта "Иерофант" призывает расставить правильно приоритеты и заняться важными делами. Если план будет составлен правильно, то успех придет обязательно.

Скорпион

Карта "Звезда" обещает Скорпионам избавление от всех проблем в начале недели. Можно спокойно заниматься тем, что вы спланировали. Карта "Дурак" призывает в середине недели не допускать халатность и не верить слухам. Не перекладывайте ответственность на других, действуйте самостоятельно. В конце недели Скорпионов ждет избавление от хлопот, и забот – об этом говорит карта "Смерть". Не сопротивляйтесь событиям, жизнь все расставит по местам.

Стрелец

"Маг" говорит о том, что начало недели будет активным. Нужно быстро действовать, проявить находчивость и искать новые варианты решения поставленных задач. В середине недели стоит попрощаться с тем, что перестало быть актуальным – идеи, люди, отношения. Об этом говорит карта "Смерть". В конце недели нужно оставаться честными и идти по своему пути. Позитивные изменения уже не за горами – об этом говорит карта "Иерофант".

Козерог

В начале недели аркан "Луна" предупреждает о том, что страхам и сомнениям поддаваться нельзя, они принесут только неприятности. Середина недели проверит на прочность – карта "Дьявол". Могут быть соблазны и потеря бдительности – будьте осторожны. В конце недели Козерогам придется быть честными и посмотреть правде в лицо – "Башня". Избавляйтесь от иллюзий, чтобы двигаться дальше.

Водолей

Карта "Дурак" предупреждает, что в начале недели нужно проявить осмотрительность, быть сдержаннее в словах и постараться не обидеть самых близких. Любая неуместная шутка может привести к серьезному конфликту. Карта "Колесница" говорит о том, что в середине недели может быть взлет – нужно принять правила игры и проявить решительность. Конец недели принесет более позитивные изменения – карта "Влюбленные". Вам придется потрудиться и пойти на некоторые жертвы, чтобы открыть новые возможности.

Рыбы

Аркан "Колесница" сигнализирует о том, что события будут развиваться стремительно и придется подстраиваться под обстоятельства. Успех ждет решительных. Карта "Отшельник" говорит о том, что в середине недели появиться возможность отдохнуть от активной работы, скорректировать свои планы. А вот конец недели принесет беспокойство и события, которые контролировать будет сложно – "Колесо фортуны". Положитесь на судьбу и внимательно анализируйте то, что происходит.