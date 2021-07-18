Приготовьтесь получать новые знания и опыт: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 июля

Гороскоп на июль 2021 года говорит о том, что середина лета будет довольно напряженным периодом. Возможны проблемы в отношениях с близкими, конфликты и ссоры. Срывы планов и неожиданные изменения в различных сферах жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 19 по 25 июля. Об этом сообщает издание Lunday.

Овен

В начале недели удачное стечение обстоятельств поможет решить важные вопросы с документами. Удачными станут запуски новых идей и проектов. В среду и четверг не проводите деловые встречи. В конце недели будьте внимательны к своим близким, проведите с ними время. Посетите родных – это вернет оптимизм и хорошее настроение.

Телец

В понедельник будьте осторожны – могут быть ссоры в доме, на работе и есть риск получить травму. Вторник и среду проведите расслабленно, отдыхайте больше, так как есть риск заболеть. В профессиональной сфере ждите успехов во второй половине недели. В конце недели получится договориться с коллегами, удачными станут походы по магазинам или составление бизнес-плана. На выходных постарайтесь полноценно отдохнуть.

Близнецы

В начале недели будьте терпеливее и бережнее с близкими, а на работе проявите внимательность. Во вторник и среду могут срывы планов. Середина недели подарит гармонию и понимание с близким человеком, получится найти компромисс в давнем споре. На выходных отправляйтесь в гости к близким друзьям или родственникам.

Рак

Понедельник станет удачным днем, так как проснется неотразимость и харизма. Если вы в поиске любви – встреча не за горами. Семейным Ракам звезды приготовили приятные неожиданности и романтические переживания. В четверг и пятницу не совершайте важных поступков, не принимайте решения. В конце недели постарайтесь поменьше нервничать и будьте внимательны к здоровью.

Лев

В начале недели постарайтесь не расстраивать своих близких – не критикуйте и не делайте замечаний. Откажитесь от свиданий, если вы в поиске партнера – вас ждет разочарование. Более удачными днями станут вторник и среда – возможна даже страсть. На выходных планы спутает Полнолуние – может испортиться настроение, сорвутся какие-то планы.

Дева

Ближайшая неделя будет довольно удачной – ожидаются новые знакомства, деловое общение. Чем больше вы будете проявлять активность – тем больших успехов добьетесь. Во вторник и среду не планируйте романтических свиданий. В четверг удача будет на вашей стороне. В субботу и воскресенье постарайтесь отдохнуть в домашнем кругу.

Весы

Первая половина недели станет очень активной, энергичной и продуктивной. Можете смело назначать деловые встречи и свидания – они принесут вам приятные ощущения и успех. На четверг и пятницу постарайтесь не планировать ничего важного – у вас будут проблемы с взаимопониманием в общении. А вот на выходных вам снова повезет – ожидается великолепный отдых и интересные знакомства.

Скорпион

Понедельник принесет удачу в любых делах, особенно в личной жизни и бизнесе. В середине недели удача ждет тех, кто находится в поиске работы, ждет прибыль от бизнеса или ожидает повышение в карьере. Вторая половина недели принесет напряженность в отношениях с другими людьми. Постарайтесь не доверять всем подряд, не рассказывайте о своих планах. Особенную осторожность стоит проявить тем, кто находится в поиске половинки.

Стрелец

Первые три дня этой недели принесут удачу во всех начинаниях. Вы сможете завести полезные связи и появятся перспективы в бизнесе и любовных отношениях. Проявите любознательность, коммуникабельность и позитив – это привлечет в вашу жизнь нужных людей. В четверг и пятницу может быть неожиданный финансовый приход – могут вернуть долг. В конце недели возможны походы в гости или на мероприятия.

Козерог

Если с понедельника вам понадобится помощь, то попросите ее у друзей. Во вторник и среду возможны неожиданные известия, придется собраться с мыслями. То, что вам суждено узнать, вы будете помнить очень долго. Во второй половине неделе ожидается продуктивная работа и повышение энергии. Вероятны приятные изменения в личной жизни. На выходных будут удачны дорогие покупки.

Водолей

В понедельник могут возникнуть конфликты с коллегами. Не назначайте на первые дни недели важные встречи и переговоры. Во вторник и среду пообщайтесь с близкими друзьями – это откроет новые горизонты и ваш потенциал. Во второй половине недели вас будут одолевать сомнения по поводу ваших собственных решений – взвесьте все за и против еще раз. Выходные будут удачными.

Рыбы

С понедельника займитесь своей карьерой – у вас есть шанс изменить свое положение в лучшую сторону. Успех будет и в сфере финансов. Во вторник и среду возможны неурядицы с коллегами или партнерами. В пятницу отправляйтесь на встречу с друзьями – это вернет хорошее настроение. Займитесь на этой неделе спортом и уделите внимание здоровью. На выходные планы не стройте, побудьте дома.