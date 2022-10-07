Не думайте про дім, як про фортецю: Харчишин розповів, що збудує замість зруйнованого особняка у Гостомелі

Як розповідав музикант раніше, цей будинок він будував практично все своє життя і сподівався залишити його у спадок своїм синам. Незадовго до війни він поряд збудував невеликий будиночок для батьків, але переїхати до нього вони так і не встигли.

Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка" розповів про долю свого будинку та можливість його відновлення. Його особняк у Гостомелі було зруйновано російськими окупантами у березні.

Як зазначає музикант, реєстрація зруйнованого будинку у "Дія" - це ще навіть не початок шляху. Це лише фіксація того, що житло було зруйноване і потім потрібно буде просити компенсацію. Є ціла процедура, яку доведеться пройти людям, які втратили свої будинки. Це виклик поліції, офіційна фіксація руйнувань, оцінка збитків.

"Тобто потрібно викликати поліцію, реєструвати цей злочин. Вам потрібно буде обов'язково звернутися до цивільної військової адміністрації, отримати акти, викликати спеціальну комісію. І це мінімум, 3 або 4 документи, які вам потрібно отримати. Складність у моєму випадку в тому, що через вбивство голови села не можуть зібратися депутати, не можуть провести все на законодавчому рівні.

Відповідальність він має брати новий голова ГВА, але не має такого права. І все це може бути оскаржено. І Гостомель не видавав актів про руйнування. І тільки зараз я його отримав, мабуть, одним із перших цей акт. Місто оплачує комісію, яку ти наймаєш, у розмірі 5 тисяч і це справді дуже довго робиться", - поділився Харчишин.

Він додав, що доки не приїде комісія та не видасть відповідний документ, господар будинку не має права займатися демонтажем чи ремонтом. Артист зізнається, що йому вже нема чого демонтувати, але без комісії він не мав права навіть зайти до зруйнованого будинку.

Фото: Так зараз виглядає будинок Валерій Харчишин (facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Харчишин розповів, що у свій будинок він вклав близько 200 тисяч. Зараз відновлювати там уже нема чого і доведеться повністю відбудувати будинок наново.

Окрім основного будинку, у період ковіду музикант поряд збудував ще один будиночок - для батьків і, як він зізнається, ця споруда стала для нього віддушиною під час пандемії. Він навіть меблі зробив своїми руками.

"Ми пішли іншим шляхом. Українці до свого будинку ставляться, як до фортеці й вважають, що у твоїй фортеці житимуть твої діти, онуки, сестра, брат, кум, зять, потім ще Світлана приїде з Петром, і бабуся має доживати тут Коротше, так ні в кого не було... Хіба що ви живете в злиднях, ніхто не працює і всі живуть разом, як родина Кайдашева.

Тому не думайте про ваш будинок, як про фортецю. Не треба думати, щоб він був капітальним та монументальним. Легка конструкція – це теж надійно, дерев'яний будинок теж горить, але навіть у ньому є всі шанси вижити, якщо ви сидите у нормальному підвалі”, – пояснив музикант.

Він додав, що демонтаж легшої конструкції чи дерев'яного будинку потім буде значно простішим. Тому що стіни в кам'яному чи цегляному будинку демонтувати стіни теж доведеться.

Харчишин вважає, що панельні будинки, каркасні чи модульні - в рази дешевші та це вже сучасні технології. Мається на увазі не модульні вагончики, а саме будинки, які привозять та збирають на ділянці. Такі будинки зараз експлуатуються у всьому світі.

Артист розповів, що разом із фондом "Відбудуємо разом" та іншими будівельниками планує відбудувати цілі вулиці у тих містечках, які постраждали від війни найбільше. Він відвідав зруйновані містечка на Київщині та бачив, які з них зруйновані найбільше.

"Я бачив, як там зараз живуть люди. Ми хочемо подарувати не надію, а цілу вулицю модульних будиночків. У тому числі хочу і собі поставити такий будинок, щоб на моєму прикладі, щоб мої діти туди повернулися. Показати, що це безпечно та надійно, і не тимчасово", - додав Харчишин.