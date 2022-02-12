Собор Трех святых: что категорически нельзя делать в этот праздник

12 февраля православный мир отмечает праздник под названием Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот праздник, читайте в материале Styler.
В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.
В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.
12 февраля издавна принято собираться всей семьей после посещения церкви и звать в гости родственников.
Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор. Поздравьте этих людей с днем ангела, им будет приятно!
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