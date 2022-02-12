Собор трьох святих: що категорично не можна робити в це свято

12 лютого православний світ відзначає свято під назвою Собор трьох святителів Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.
Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в це свято, читайте в матеріалі Styler.
У цей день їх прийнято було вшановувати і згадувати святих. Вони прославилися своїми проповідями і релігійними творами. Згідно з переказами, за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, бо всі вони однаково рівні перед Богом.
У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, через те, що всі три сім'ї Святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові і вірі. У цей день заведено ходити до церкви і молитися трьом Святим.
12 лютого здавна заведено збиратися всією сім'єю після відвідування церкви і кликати в гості родичів.
До речі, іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно!
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