Собор Пресвятої Богородиці 2024: що не можна робити сьогодні, у кого день ангела

Історія свята Собору Пресвятої Богородиці

Свято Собору Пресвятої Богородиці походить з ранніх часів християнства. Вже в IV столітті на Різдво Христове, окрім згадок про народження Ісуса, восхваляли Діву Марію. Втім, свято було офіційно встановлено лише в VII столітті.

Дата обрана невипадково, адже народження Христа безпосередньо пов'язано з Богородицею. Окрім діви Марії, сьогодні вшановують і інших близьких до Спасителя людей: царя Давида, святого Йосипа Обручника та його сина від попереднього шлюбу, Якова. Саме тому свято називають Собором.

Традиції Собору Пресвятої Богородиці

На свято Собору Пресвятої Богородиці в церквах відбуваються урочисті служби, співається велике славослів'я. Сьогодні заведено запалювати свічки за упокій душ померлих та замовляти панахиду.

В народі свято сприймалося як день жінок, покровительницею яких була Богородиця. Особлива увага приділялася родинам, де чекали на дитину, а також породіллям.

В день Собору Пресвятої Богородиці відвідували баб-повитух, пригощали їх вечерею, а також влаштовували колядування жіночих компаній.

В деяких місцевостях західних областей України в цей день спалювали дідуха до сходу сонця - вважали, що сьогодні вночі може гуляти нечиста сила, а обряд захистить оселю.

Не забували і про колядників - пригощання солодощами було неодмінною умовою здійснення теплих побажань від колядників.

Народні прикмети

Якщо сьогодні день сонячний та без опадів - буде хороший врожай проса

В день Собору Пресвятої Богородиці сильний мороз - літо буде холодним

26 грудня синиці голосно щебечуть - вночі будуть заморозки

Якщо в небі кружляють зграї ворон - до завірюхи

Небо після заходу сонця стало червоного кольору - будуть люті морози

Що сьогодні не можна робити

Щоб не зазнати невдачі в справах або не накликати негаразди, в Собор Пресвятої Богородиці варто уникати певної діяльності. Наприклад, 26 грудня не можна:

виконувати хатню роботу та працювати - заборона поширювалася на всіх жінок, але, якщо дівчина була вагітною, роботи мав уникати і її чоловік

купувати мотузку або вироби з неї - можна накликати серйозну хворобу

готувати кисіль - хтось з родини міг серйозно захворіти

У кого сьогодні іменини

За новим стилем 26 грудня день ангела у людей з такими іменами: Степан, Лука, Антоніна, Теодор, Федір, Тихін.