Собор Пресвятої Богородиці 2024: що не можна робити сьогодні, у кого день ангела

26 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначає Собор Пресвятої Богородиці. В цей день вшановують Діву Марію, матір Ісуса Христа.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію Собору Пресвятої Богородиці, а також про заборони та головні традиції цього дня.
Свято Собору Пресвятої Богородиці походить з ранніх часів християнства. Вже в IV столітті на Різдво Христове, окрім згадок про народження Ісуса, восхваляли Діву Марію. Втім, свято було офіційно встановлено лише в VII столітті.
Дата обрана невипадково, адже народження Христа безпосередньо пов'язано з Богородицею. Окрім діви Марії, сьогодні вшановують і інших близьких до Спасителя людей: царя Давида, святого Йосипа Обручника та його сина від попереднього шлюбу, Якова. Саме тому свято називають Собором.
На свято Собору Пресвятої Богородиці в церквах відбуваються урочисті служби, співається велике славослів'я. Сьогодні заведено запалювати свічки за упокій душ померлих та замовляти панахиду.
В народі свято сприймалося як день жінок, покровительницею яких була Богородиця. Особлива увага приділялася родинам, де чекали на дитину, а також породіллям.
В день Собору Пресвятої Богородиці відвідували баб-повитух, пригощали їх вечерею, а також влаштовували колядування жіночих компаній.
В деяких місцевостях західних областей України в цей день спалювали дідуха до сходу сонця - вважали, що сьогодні вночі може гуляти нечиста сила, а обряд захистить оселю.
Не забували і про колядників - пригощання солодощами було неодмінною умовою здійснення теплих побажань від колядників.
Щоб не зазнати невдачі в справах або не накликати негаразди, в Собор Пресвятої Богородиці варто уникати певної діяльності. Наприклад, 26 грудня не можна:
За новим стилем 26 грудня день ангела у людей з такими іменами: Степан, Лука, Антоніна, Теодор, Федір, Тихін.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Ближче до Бога, DayToday, Вікіпедія.