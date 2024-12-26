Собор Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать сегодня, у кого день ангела

История праздника Собора Пресвятой Богородицы

Праздник Собора Пресвятой Богородицы происходит с ранних времен христианства. Уже в IV веке на Рождество Христово, кроме упоминаний о рождении Иисуса, восхваляли Деву Марию. Впрочем, праздник был официально установлен только в VII веке.

Дата выбрана неслучайно, ведь рождение Христа непосредственно связано с Богородицей. Кроме девы Марии, сегодня чествуют и других близких к Спасителю людей: царя Давида, святого Иосифа Обручника и его сына от предыдущего брака, Иакова. Именно поэтому праздник называют Собором.

Традиции Собора Пресвятой Богородицы

На праздник Собора Пресвятой Богородицы в церквях проходят торжественные службы, поется большое славословие. Сегодня принято зажигать свечи за упокой душ умерших и заказывать панихиду.

В народе праздник воспринимался как день женщин, покровительницей которых была Богородица. Особое внимание уделялось семьям, где ждали ребенка, а также роженицам.

В день Собора Пресвятой Богородицы посещали баб-повитух, угощали их ужином, а также устраивали колядование женских компаний.

В некоторых местностях западных областей Украины в этот день сжигали дидуха до восхода солнца - считали, что сегодня ночью может гулять нечистая сила, а обряд защитит дом.

Не забывали и о колядниках - угощение сладостями было непременным условием осуществления теплых пожеланий от колядников.

Народные приметы

Если сегодня день солнечный и без осадков - будет хороший урожай проса

В день Собора Пресвятой Богородицы сильный мороз - лето будет холодным

26 декабря синицы громко щебечут - ночью будут заморозки

Если в небе кружатся стаи ворон - к метели

Небо после захода солнца стало красного цвета - будут сильные морозы

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу в делах или не навлечь невзгоды, в Собор Пресвятой Богородицы стоит избегать определенной деятельности. Например, 26 декабря нельзя:

выполнять домашние дела и работать - запрет распространялся на всех женщин, но, если девушка была беременной, работы должен был избегать и ее муж

покупать веревку или изделия из нее - можно навлечь серьезную болезнь

готовить кисель - кто-то из семьи мог серьезно заболеть

У кого сегодня именины

По новому стилю 26 декабря день ангела у людей с такими именами: Степан, Лука, Антонина, Теодор, Федор, Тихон.