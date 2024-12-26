Собор Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать сегодня, у кого день ангела

26 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В этот день почитают Деву Марию, мать Иисуса Христа.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории Собора Пресвятой Богородицы, а также о запретах и главных традициях этого дня.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы происходит с ранних времен христианства. Уже в IV веке на Рождество Христово, кроме упоминаний о рождении Иисуса, восхваляли Деву Марию. Впрочем, праздник был официально установлен только в VII веке.
Дата выбрана неслучайно, ведь рождение Христа непосредственно связано с Богородицей. Кроме девы Марии, сегодня чествуют и других близких к Спасителю людей: царя Давида, святого Иосифа Обручника и его сына от предыдущего брака, Иакова. Именно поэтому праздник называют Собором.
На праздник Собора Пресвятой Богородицы в церквях проходят торжественные службы, поется большое славословие. Сегодня принято зажигать свечи за упокой душ умерших и заказывать панихиду.
В народе праздник воспринимался как день женщин, покровительницей которых была Богородица. Особое внимание уделялось семьям, где ждали ребенка, а также роженицам.
В день Собора Пресвятой Богородицы посещали баб-повитух, угощали их ужином, а также устраивали колядование женских компаний.
В некоторых местностях западных областей Украины в этот день сжигали дидуха до восхода солнца - считали, что сегодня ночью может гулять нечистая сила, а обряд защитит дом.
Не забывали и о колядниках - угощение сладостями было непременным условием осуществления теплых пожеланий от колядников.
Чтобы не потерпеть неудачу в делах или не навлечь невзгоды, в Собор Пресвятой Богородицы стоит избегать определенной деятельности. Например, 26 декабря нельзя:
По новому стилю 26 декабря день ангела у людей с такими именами: Степан, Лука, Антонина, Теодор, Федор, Тихон.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедия.