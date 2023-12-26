Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити у свято, прикмети

26 грудня православні відзначають свято Собор Пресвятої Богородиці та вшановують у цей день матір Ісуса Христа Діву Марію.

Про те, що можна та категорично не можна робити, прикмети дня, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

У свято Собор Пресвятої Богородиці також шанують і інших людей, хто за тілом був близьким до Спасителя (звідси і назва собор): святого Йосипа Обручника та його сина від першого шлюбу Якова (брата Ісуса), царя Давида.

У народі свято отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали один одного кашею, спеціально приготованою для такого випадку. Особлива увага сьогодні приділяється породіллям та всім сім'ям, які чекають на народження дитини.

Також сьогодні у церквах та будинках прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів.

Традиції та заборони на свято Собор Пресвятої Богородиці

За повір'ями, суворо забороняється жінкам у становищі та їхнім чоловікам працювати у цей день, інакше дитина, яка з'явиться на світ, може мати фізичні вади.

Решті господаркам і дівчатам також не можна виконувати домашню роботу, прати та шити.

Готувати кисіль і їсти його вважалося дуже поганою прикметою – до покійника.

Ще одна сувора заборона стосувалася купівлі мотузки або інших виробів з неї - інакше це загрожує смертю члена сім'ї.

Щоб дитина скоріше виросла і була красивою і щасливою, її піднімали вище голови.

Щоб убезпечити свій будинок від біди та нещастя, прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох. Також для залучення достатку потрібно було ситно та щедро пригостити колядників, які сьогодні прийдуть до хати.

Головні прикмети цього дня