Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы

26 декабря православные отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию

О том, что можно и категорично нельзя делать, приметы этого дня, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

В праздник Собор Пресвятой Богородицы также почитают и других людей, кто по плоти был близок к Спасителю (отсюда и название собор): святого Иосифа Обручника и его сына от первого брака Иакова (брата Иисуса), царя Давида.

В народе праздник получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядования, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание сегодня уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.

Также сегодня в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.

Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы

По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.

Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.

Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.

Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.

Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам. Также для привлечения достатка нужно было сытно и щедро угостить колядников, которые сегодня придут в дом.

Главные приметы этого дня