Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
26 декабря православные отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию
О том, что можно и категорично нельзя делать, приметы этого дня, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
В праздник Собор Пресвятой Богородицы также почитают и других людей, кто по плоти был близок к Спасителю (отсюда и название собор): святого Иосифа Обручника и его сына от первого брака Иакова (брата Иисуса), царя Давида.
В народе праздник получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядования, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание сегодня уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.
Также сегодня в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы
По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.
Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам. Также для привлечения достатка нужно было сытно и щедро угостить колядников, которые сегодня придут в дом.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня разыгралась вьюга и сильный мороз, то лето обещает быть холодным и ненастным;
- Если солнечный и ясный день выдался, значит будет хороший урожай проса.
- Когда в небе стаи ворон кружат над головами, то это предвещало скорую вьюгу;
- Если громко щебечут синицы, то стоит ждать ночных заморозков, ну а если запел зяблик - то скоро будет оттепель;
- Если после заката небо красного цвета - готовьтесь к лютым морозам.
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