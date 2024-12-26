Собор Пресвятої Богородиці: 5 сильних молитов для захисту від злих сил та біди

Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя.

А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів!

Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.

Вечірня молитва до Пресвятої Богородиці

До Тебе, Пречистої Божої Матері, я, припадаючи, молюся: Ти знаєш, Царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю: невже Господь уразить мене?

Знаючи про те, Владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю, Пречиста Царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю, не допускай, Пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, Який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога мого, Якому належить всяка слава, честь і держава з Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, Благим і Животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Богородиці про захист від злих сил

Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто подібний до Бога? Ви святі ангели захистіть нас і обережіть нас.



Добра, лагідна Матінко Божа, пішли нам святих ангелів, щоб вони нас захистили і охороняли від злого ворога. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці про захист

О Пресвята Владичице Богородице! Зі страхом і любов’ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі: не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе; ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і Церкву нашу святу зберіг непорушною від зневіри, єресей і розколів; визволи всіх, що з вірою моляться Тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди й печалі сердечної, подай чистоту думок, виправлення життя грішного й прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи велич Твою, сподобилися Царства Небесного й там з усіма святими прославляли пречисте й величне ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва за сім’ю і дім до Богородиці

О Преблагословенна Царице Неба і землі. Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір. Я тут, біля Твоїх стіп, з відкритим серцем і любов’ю, благаю: всели в серце мого чоловіка (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго.



Не допусти нікого з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розставання, до невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті. Наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, охорони від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока.



А ми будемо прославляти Твоє святе Ім’я, поширювати правдиву побожність до Твого Непорочного Серця і Непорочного Зачаття завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.